Selezioni aperte in questo periodo per la realizzazione di alcuni programmi televisivi prodotti dalla casa di produzione Magnolia. Tra questi anche la versione Bed and Breakfast di Cortesie per gli ospiti, che vedrà nell'attrice e regista Michela Andreozzi uno dei giudici del programma che andrà in onda in autunno su Real Time.

Sono in corso varie selezioni collegate alla casa di produzione Magnolia per la realizzazione di alcuni programmi televisivi.

Tra questi segnaliamo innanzitutto Mix & Match (dedicato al cosiddetto 'Guardaroba delle meravoglie') e Cuochi e Fiamme. Ricordiamo poi anche Cortesie per gli ospiti, trasmissione ormai ben conosciuta, a cui va ora ad aggiungersi Cortesie per gli ospiti B&B, un nuovo programma televisivo a cui possono prendere parte i titolari di Bed & Breakfast disposti a sfidare dei loro colleghi.

Come candidarsi

Gli interessati a partecipare ai programmi indicati devono far riferimento, come di consueto, al sito web della casa di produzione, compilando l'apposito form online.

Per quanto concerne il nuovo programma, anche i titolari di B & B devono seguire con cura e precisione le indicazioni presenti sul sito di Magnolia.

Oltre ai dati personali e di contatto e all'autorizzazione relativa al trattamento dei dati personali, nonchè a una propria fotografia, gli interessati sono tenuti in modo vincolante ad allegare una fotografia della propria struttura recettiva in formato Jpg e di peso non superiore a 10 MB, specificando poi per quale motivo desiderano prendere parte alla nuova sfida televisiva.

'Cortesie per gli ospiti' tradizionale e in versione B&B

Possiamo anticipare il fatto che, per la sua prima edizione, Cortesie per gli ospiti B&B andrà in onda orientativamente a partire dal mese di novembre su Real Time, strutturandosi in sole tre puntate.

Tra i giudici ci saranno la nota attrice, regista e sceneggiatrice Michela Andreozzi, il celebre food blogger Lorenzo Biagiarelli (che molti conoscono prevalentemente come il compagno di Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista televisiva), l'architetto Max Viola (che in tanti di certo ricordano per la sua partecipazione a Shopping Night Home Edition, in onda sempre su Real Time).

Invece, per la versione 'tradizionale' del programma sembrano a tutt'oggi confermati i precedenti giudici, ovvero l'esperta di bon ton Csaba dalla Zorza, lo chef Roberto Valbuzzi (partito da Gambero Rosso Channel e passato a La Prova del Cuoco prima di approdare al programma in questione nonchè a Food Network) e l'architetto Diego Thomas. Ricordiamo che questi tre giurati erano subentrati precedentemente a Roberto Ruspoli, Alessandro Borghese e Chiara Tonelli.