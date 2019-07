Sono attualmente in corso le selezioni per due nuovi programmi televisivi, uno prodotto da Endemol Shine Italy e dedicato a famiglie che amano cucinare insieme e disponibili a sfidare altre famiglie con la stessa passione, e uno correlato a una fitta rete di Tv locali (in grado comunque di coprire l'intero territorio nazionale), per la cui realizzazione si cercano 50 figuranti generici.

Endemol Shine Italy

La nota casa di produzione televisiva Endemol Shine Italy ha aperto le selezioni per un nuovo programma televisivo tutto incentrato sulle famiglie che amano cucinare in ''team''.

A tale proposito, la richiesta è indirizzata verso intere famiglie che si sentono in grado di cucinare ad un buon livello, in piena sinergia tra i membri di essa e proponendo ricette magari alquanto semplici, ma pur sempre davvero stimolanti. Per i vincitori di questo nuovo talent è poi previsto un notevole montepremi. Le famiglie interessate a proporsi devono inviare quanto prima la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: ''family@endemolshine.it'', indicando i propri dati personali e di contatto.

In alternativa, è possibile inviare il tutto tramite WhatsApp a questo numero di telefono: 348/1501833. Non si richiedono qualità straordinarie a livello culinario, ma grande sintonia, creatività, originalità e valide potenziali propositive sul piano della cucina in stile made in Italy, anche se non esclusivamente.

Una nuova trasmissione su reti locali

Per realizzare una nuova trasmissione televisiva che andrà poi in onda nel corso del prossimo autunno su numerosissime reti locali fino a coprire sostanzialmente l'intero territorio nazionale, sono attualmente in corso le selezioni.

A tale proposito, la richiesta in questione è indirizzata verso figuranti di età compresa tra 18 e 65 anni. Il numero esatto di figuranti richiesto allo stato attuale è di 50 unità e le varie puntate verranno successivamente registrate in ogni parte del nostro Paese. I candidati devono offrire una considerevole disponibilità, dal momento che il programma prevede una presenza di carattere settimanale.

Per i selezionati è prevista la stipula di un contratto come figuranti generici. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre due fotografie e quanto venga ritenuto potenzialmente utile al fine di una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: ''castingstudiorival@gmail.com''. Le selezioni si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, sulla base della documentazione inoltrata in allegato alla propria personale candidatura.