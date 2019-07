Buone notizie per il mondo del lavoro: in seguito alle delibera n.913 del luglio 2019 è stato indetto un concorso pubblico (di prossima pubblicazione) per l'assunzione a tempo indeterminato di 100 infermieri all'Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli (A.O.U.). I dettagli per i requisiti e l'iscrizione saranno presenti nel bando che sarà pubblicato a breve.

Requisiti specifici e generali

I requisiti specifici necessari alla partecipazione al concorso 100 infermieri di Napoli, il cui bando è in fase di pubblicazione, sono:

Iscrizione regolare all'Albo degli Infermieri

Laurea in infermieristica o titolo equipollente

I requisiti generali ai fini della candidatura sono:

Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea

Idoneità fisica allo svolgimento del lavoro

Assenza di cause di impedimento al godimento di diritti civili e politici

Assenza di condanne penali

Non avere altre cause ostative alla costituzione dell'incarico

Per la partecipazione al bando di Concorso è necessario effettuare il versamento del contributo di dieci euro per spese concorsuali, il mancato pagamento comporterà l'esclusione del candidato e non è sanabile in un secondo momento.

Modalità di iscrizione

Per inviare la propria candidatura sarà sufficiente effettuare la registrazione al sito dell'azienda ed accedere con i propri dati per inviare i documenti richiesti e la ricevuta del pagamento. Bisognerà seguire la procedura riportata sul sito del Policlinico di Napoli. Nelle prove di selezione del Concorso 100 infermieri Napoli si procederà ad una valutazione dei titoli in possesso dei candidati e si terrà conto dei punteggi raggiunti nel corso dei test selettivi.

Il concorso prevede le seguenti tipi di prove:

Preselettiva: consiste in test a risposta multipla riguardanti la professione in esame

Scritta: produzione di un elaborato o risposta sintetiche a quesiti su materie relative a legislazione sanitaria, competenza professionale o etico-deontologiche

Pratica: verifica di conoscenze pratiche inerenti alla professione di infermiere

Orale: sostenere un colloquio sulle varie discipline inerenti alla professione e accertamento della conoscenza di una lingua straniera (francese o inglese, a scelta). Verifica delle conoscenze informatiche necessarie ad esercitare la professione.

Riserve di posti

Sarà applicata la riserva di posti per il 50% a favore del personale in possesso di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando La sede e le date delle prove saranno comunicate con un avviso di almeno 15 giorni di anticipo dalla data di esame.

Il concorso produrrà una graduatoria che avrà valore per i tre anni successivi.