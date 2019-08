Sono tuttora in corso i casting per il programma, in onda sulle reti Mediaset, dal titolo Avanti un Altro. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse per la realizzazione di uno short film collegato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

Avanti un Altro

Per il programma televisivo in onda su Canale 5, dal titolo Avanti un Altro, proseguono i casting per la ricerca di nuovi concorrenti.

A tal proposito, per la nota trasmissione condotta con grande successo da Paolo Bonolis, sono state fissate alcune nuove date per selezioni da svolgersi nel prossimo mese di settembre: il 5 a Cosenza, il 18 a Potenza e il 19 a Matera.

Ricordiamo che possono partecipare al programma solo maggiorenni. Gli interessati a ricevere ulteriori informazioni e dettagli possono visionare previamente il sito web di SDL TV o la pagina ufficiale Facebook della trasmissione.

La candidatura va inoltrata facendo riferimento al seguente numero telefonico: 06/62286900, lasciando un messaggio in segreteria, o a questo indirizzo di posta elettronica: avantiunaltro@sdl2005.it, indicando dati personali e di contatto, allegando una foto e includendo la dicitura di autorizzazione al trattamento dei dati personali che si trova sul sito di SDL TV.

Uno short film

Per la realizzazione di un nuovo cortometraggio di carattere didattico (tesi di laurea) e correlato al NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano, sono in corso le selezioni di attori, attrici e comparse.

Le riprese verranno effettuate nel capoluogo lombardo. Nello specifico la richiesta è rivolta, innanzitutto, verso un attore di 56 anni e una attrice di 53, entrambi professionisti.

Si cercano poi due attori e tre attrici, una delle quali in possesso di un particolare livello di professionalità, tutti di età compresa tra 22 e 27 anni. Infine, si cerca una attrice tra 27 e 37 anni e varie comparse dai 30 anni in avanti per scene in ufficio e di almeno 20 anni per riprese all'interno di un bar.

L'età indicata sia per ruoli attoriali che per comparse è sempre da intendersi come scenica e mai anagrafica.

Le selezioni si svolgeranno, esclusivamente su convocazione, agli inizi del prossimo mese di settembre a Milano. In tale ambito, i candidati devono portare con sé i video (su chiavetta) di precedenti esperienze artistiche. Gli interessati a proporsi per il cortometraggio, che devono essere di Milano o zone limitrofe, possono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: thefishanthethree@gmail.com, indicando dati personali, comprensivi di anno e luogo di nascita, riferimenti di contatto, tra le quattro e le cinque fotografie, un paio di video di precedenti esperienze in ambito recitativo.