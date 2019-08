Casting per la ricerca di varie comparse per il film Nel Sole e per ruoli principali e secondari per la realizzazione dell'importante musical Bridge of Roses.

Nel Sole

Per il nuovo film dal titolo Nel Sole diretto dal regista Claudio Noce, prodotto da Lungta Film e sostenuto da Calabria Film Commission, sono in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse. Le riprese verranno poi effettuate a Roma e in Calabria a partire dal mese di settembre e tra gli interpreti principali anche il noto attore Pier Francesco Favino.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni. I casting, per i quali gli interessati possono presentarsi direttamente, si svolgeranno lunedì 12 agosto a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) dalle ore 15 alle ore 19 presso la Sala Baden Powell di Palazzo Avis (via Riviera, 10). È necessario avere la fotocopia della propria carta di identità, del codice fiscale e del codice personale Iban.

Per ulteriori informazioni e dettagli si rimanda al sito web di Calabria Film Commission.

Bridge of Roses

Selezioni attualmente aperte per la realizzazione di Bridge of Roses, un musical rock sinfonico. Nello specifico si cercano i seguenti ruoli: Amela, donna di bella presenza e età compresa tra 20 e 30 anni, con voce da soprano dal timbro rock; Lazàr, uomo tra 20 e 30 anni, con prestanza fisica e voce tenorile dal timbro rock; Danijel, uomo di almeno 50 anni e baritono con estensione tenorile; Bojan, baritono di età compresa tra 20 e 30 anni e di adeguata prestanza fisica, Enis, tra 14 e 18 anni, con struttura fisica esile e voce tenorile dal timbro pop-rock, Tanja, contralto dal timbro rock, tra 40 e 50 anni e di bella presenza; Marija, contralto tra 40 e 50 anni; Belma, di età compresa tra 14 e 18 anni, con struttura fisica minuta e voce da soprano con timbro pop-lirico; Goran, un baritono tra 40 e 50 anni; tre soldati, tutti tra 30 e 40 anni, dotati di prestanza fisica, in particolare un baritono, un basso e un tenore, tutti dal timbro rock.

L'età indicata va sempre riferita a quella scenica, mai a quella anagrafica. I casting si terranno a Catania venerdì 20 e sabato 21 settembre presso l'Accademia Internazionale del Musical (via Palermo 587/593), dalle 10:30 alle 17, giovedì 26 e venerdì 27 al Palazzo della Cultura del Comune (via Vittorio Emanuele, 127), dalle 10 alle ore 19. Gli interessati devono inviare la propria candidatura entro il prossimo 17 settembre facendo riferimento a questo sito web: www.noteinternational.com/bridgeofroses/.