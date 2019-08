L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Garda ha indetto un concorso per assumere 80 infermieri a tempo indeterminato, in provincia di Brescia. Per candidarsi c'è tempo fino al 29 agosto.

Le 80 unità assunte come Collaboratori Professionali Sanitari cat. D, saranno suddivise tra l'ASST del Garda (50) e l'ASST della Franciacorta (30).

Requisiti e Titoli di studio richiesti

I requisiti necessari alla partecipazione sono i seguenti:

Cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all'UE

Idoneità fisica

Maggiore età

Iscrizione all'albo professionale

Essere elettori attivi

Non essere stati dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni

I titoli di studio necessari alla candidatura sono:

Diploma universitario di Infermiere

Diploma di Laurea in Infermieristica

Laurea in Infermieristica

Titoli di studio conseguiti nel precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti

Sarà applicata una riserva del limite massimo del 50% per i dipendenti a tempi indeterminato che rientrano nei casi previsti dall'art.52. Inoltre è prevista una riserva per i volontari delle FF.AA.

Prove selettive e documentazione

Sarà svolta una prova preselettiva.

Sarà necessario superare tre prove di esame: una scritta, una orale e una pratica. Gli argomenti che verranno valutati saranno i seguenti:

Farmacologia

Psichiatria

Pediatria

Chirurgia e medicina d'urgenza

Patologia medica e chirurgia

Igiene

Anatomia

Fisiologia

Rianimazione

Infermieristica generale, clinica di base e clinica specialistica

Educazione alla salute

Legislazione sanitaria e diritto del lavoro

Rianimazione

Deontologia e regolamentazione della professione

Conoscenza delle apparecchiature, delle applicazioni informatiche più diffuse e lingua straniera a scelta del candidato (inglese, francese o tedesco)

Le domande dovranno pervenire entro il 29 agosto in via telematica attraverso il sito dell' ASST del Garda, in cui sarà possibile trovare il bando completo.

Il giorno della prova, il candidato dovrà presentare la seguente documentazione:

Domanda telematica stampata e firmata

Copia del documento d'identità utilizzato al momento della candidatura

Documentazione che attesti la validità dei requisiti richiesti

Ricevuta del versamento di 10.33 euro come tassa di concorso

Il testo del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.28 del 10 luglio 2019.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

L'ASST Garda è nata dalla fusione di strutture sanitarie appartenenti all'ex Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda e presta servizio ospedaliero per i cittadini di 76 comuni della provincia di Brescia.