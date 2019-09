Sono attualmente in corso i casting, a cura di Klab4 Film, per la ricerca di figure varie per realizzare due nuovi film. Sono poi ancora aperte le selezioni per la ricerca di personaggi vari (principesse, principi e soggetti da sfilata), per Disneyland Paris.

Nuovi film

Per la realizzazione di un importante film, Klab4 Film seleziona ballerini, insegnanti di danza e coreografi. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, con dati personali, riferimenti di contatto, foto e curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4film @gmail.com, inserendo nell'oggetto per cosa si propongono.

Per ulteriori dettagli rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook di Klab4 Film.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca, per un altro film, di due ragazzini, ovvero un bambino di età compresa tra 7 e 9 anni e un adolescente tra 13 e 16 anni, entrambi bruni e con caratteristiche tipicamente mediterranee. Trattandosi di una produzione ambientata in epoca passata, non verranno accettate le candidature di soggetti con acconciature moderne o con doppi tagli.

Si richiede comunque la disponibilità al taglio dei capelli. In questo caso, trattandosi di minori, la candidatura va inoltrata, corredata della consueta documentazione e al medesimo indirizzo di posta elettronica indicato precedentemente, a cura dei genitori o dei relativi tutori legali.

Disneyland Paris

Sono tuttora aperti i casting relativi alla ricerca di attori e attrici, esclusivamente maggiorenni e in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese o, in alternativa, di quella francese, per interpretare personaggi della Disney e della Marvel.

Ai candidati si richiede il possesso di buone doti in ambito recitativo e nella danza. Le selezioni si svolgeranno a Milano il prossimo 8 ottobre presso la sede S.P.I.D. Open Dance, sita in Via privata Antonio Meucci, 73, e a Roma il prossimo 10 ottobre presso lo IALS, nella sua sede di Via Cesare Fracassini, 60. Per i ruoli attoriali femminili (principesse) si richiede una statura tra 1,60 e 1,73 e un fisico elegante quanto aggraziato, mentre per i ruoli attoriali maschili viene richiesta una altezza tra 1,78 e 1,91, unitamente ad un fisico atletico.

In entrambi i casi non verranno ammessi soggetti con tatuaggi in vista. Per quanto concerne poi le sfilate con personaggi vari, la statura richiesta è alquanto variabile, passando da 1,41 a 1,93. È necessario presentarsi personalmente e direttamente alle selezioni, portando con séil proprio curriculum e indossando scarpe e pantaloni da ginnastica.