Sono attualmente aperte le selezioni, sia di attrici per ruoli da protagonista che di figurazioni speciali e di comparse, per un film dal titolo Il cacio con le pere, diretto da Luca Calvani e prodotto da Gate 99 Films. Le riprese verranno effettuate in Toscana.

Un nuovo film

Per la realizzazione del film dal titolo Il cacio con le pere, diretto dal regista e attore Luca Calvani e prodotto da Gate 99 Films, sono in corso le selezioni.

Le riprese verranno effettuate in Toscana nei prossimi mesi di ottobre e novembre. Il regista è noto come attore per aver interpretato vari ruoli in film per il cinema, come Maschi contro femmine e Le fate ignoranti, e in numerose fiction televisive, tra cui Un posto al sole, Carabinieri 4, Distretto di Polizia, Tutti pazzi per amore, Don Matteo 7.

Selezioni per ruolo da protagonista

Per il nuovo film si cerca innanzitutto una giovane attrice, per un ruolo da protagonista, di bella presenza e di età scenica compresa tra 18 e 23 anni, residente preferibilmente in Toscana.

Le interessate devono inviare, entro e non oltre il 27 settembre, la propria candidatura, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera), il proprio curriculum artistico-professionale, un self tape con una breve presentazione e uno showreel (con link, ma non tramite wetransfer) al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ingfilmgroup.com, inserendo nell'oggetto "Ruolo Bianca".

I casting si svolgeranno su convocazione. Per ulteriori dettagli si consiglia di visionare il sito web di Toscana Film Commission, alla sezione dedicata ai casting o quella riguardante le news.

Casting per figuranti speciali e comparse

Sono inoltre aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di figurazioni speciali e comparse. In particolare, la richiesta di queste ultime è attualmente indirizzata nei confronti di uomini e donne, di età compresa tra 18 e 75 anni.

Mentre per le figurazioni speciali la ricerca è rivolta ad ambosessi: i candidati devono avere un'età compresa tra 18 e 60 anni, con precedenti esperienze in ambito recitativo. Tutti i candidati devono risiedere in Toscana. I casting in questione si terranno sabato 5 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 a Prato, presso le Manifatture Digitali del Cinema (Via Dolce de' Mazzamuti, 1). Gli interessati devono presentarsi direttamente, portando con sé una fotografia in primo piano e una a figura intera, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità e del proprio codice fiscale.

Quanti desiderano ricevere ulteriori informazioni, possono far riferimento all'indirizzo di posta elettronica indicato in precedenza in relazione alle selezioni di attrici.