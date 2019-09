Sono attualmente aperte le selezioni per realizzare due interessanti cortometraggi, di differenti produzioni, con riprese rispettivamente a Forlì e in Puglia.

Uno short film a Forlì

Per la realizzazione di un cortometraggio da girare a breve a Forlì, sono aperte le selezioni per la ricerca di giovani attrici. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata verso ragazze (25 anni) per ruoli da protagonista.

Le candidate devono avere tatuaggi in vista e possedere una adeguata competenza nel ballo, anche non a livello professionistico, dal momento che nel cortometraggio dovranno interpretare il ruolo di ballerine. Ben gradita la conoscenza della lingua polacca o di altra lingua dell'Europa dell'Est. Le riprese verranno poi effettuate a Forlì a partire da lunedì 7 ottobre per proseguire fino a domenica 13 ottobre.

I casting si svolgeranno il prossimo 7 ottobre nella cittadina presso la sede di 'Sedicicorto International Film Festival Forlì', per l'esattezza presso l'EX ATR (via Ugo Bassi, 16) a partire dalle ore 18. Le interessate devono inviare quanto prima la propria candidatura all'indirizzo di posta elettronica post@sedicicorto.it, indicando dati personali e riferimenti di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale e due fotografie (in primo piano e a figura intera).

Lo short film verrà realizzato nell'ambito della prima edizione di Woman in Set e presentato in concorso nella sezione CortoInLoco del 'Sedicicorto International Film Festival Forlì 2020'. Il cortometraggio, tutto incentrato sul tema della donna nel mondo del cinema, sarà diretto da quattro giovani cineaste, tutte di età inferiore ai 30 anni, con il supporto e la supervisione di Alice Rotiroti e Emanuela Ponzano, le due tutor del progetto in questione.

Uno short film in Puglia

Per realizzare uno short film le cui riprese verranno effettuate interamente in Puglia, a Bari e a Monopoli, sono ancora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di un attore di età compresa tra 70 e 80 anni, possibilmente di bassa statura e con camminata stile Danny De Vito, e verso due attrici di cui una tra 65 e 70 anni, dalla struttura fisica esile, e una tra 65 e 80 anni, dai tratti tipicamente mediterranei.

Tutti i candidati devono essere pugliesi. Gli interessati devono inviare entro e non oltre il prossimo 2 ottobre i propri dati personali e di contatto, allegando poi il curriculum artistico e almeno due fotografie, a: vdelcarminecasting@gmail.com. I casting si svolgeranno poi su convocazione.