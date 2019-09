L'Azienda Fincantieri e il Nuovo Trasporti Viaggiatori Italo sono alla ricerca di profili esperti in qualità di ingegnere, avvocato, hostess & steward bordo e macchinista, da dislocare nei propri organismi collocati sul territorio italiano.

Posizioni Aperte

Fincantieri seleziona nuove risorse con la carica di specialista sviluppo impianti-area elettrica, specialista sviluppo impianti-area meccanica e specialista legale-area contrattualistica e contenzioso, da accogliere in località Trieste (Friuli Venezia Giulia) possessori delle corrispettive qualifiche professionali e requisiti:

laurea in ingegneria elettrica;

laurea in ingegneria meccanica;

laurea in giurisprudenza con un punteggio di almeno 105/110;

ottima padronanza della lingua inglese sia scritta che orale;

conoscenze informatiche come software di lavoro Microsoft Office, software di disegno Autocad.

La domanda di partecipazione deve essere esibita direttamente sul sito internet ufficiale di ''Fincantieri The sea ahead'' raggiungibile al link diretto: https:// www. fincantieri.com/it/lavora-con-noi/chi-cerchiamo/posizioni-aperte/professional/. Per tali opportunità di lavoro non vengono indicate le date di scadenza.

Altre ricerche in corso

Italo Treno Ntt assume personale qualificato con la mansione di hostess & steward bordo, macchinista e ingegnere, da posizionare nelle aree occupazionali di Napoli (Campania), Roma (Lazio), Milano (Lombardia), in possesso dei successivi titoli di istruzione e requisiti:

Hostess & Steward Bordo

diploma di scuola secondaria;

eccellente padronanza della lingua inglese di livello B2;

diviene un plus la comprensione di una seconda e/o terza lingua;

è di preferenza avere una certa esperienza maturata nel settore del turismo, ristorazione, trasporti, attività ricreative, servizi alla persona;

è preferenziale possedere varie esperienze all'estero;

disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Macchinista

licenza europea di condotta treni in vigore;

diploma di istruzione secondaria;

certificato complementare di categoria B vigente;

competenza nell'incarico di macchinista (primo agente di condotta) superiore a un anno;

disponibilità a vari spostamenti;

essere disponibili a lavorare su turni, inclusi i notturni e i festivi.

Ingegnere

aver conseguito la specializzazione ferroviaria.

L'invio del proprio curriculum vitae va effettuato direttamente sulla pagina web ufficiale di ''Nuovo Trasporti Viaggiatori Italo'' accessibile tramite il link diretto: https:// italospa.italotreno.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte/index.html.

Anche in questo caso, non viene specificata nessuna data di scadenza.