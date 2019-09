Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale numero 75 del 20/09/2019 le date in cui si svolgeranno i test scritti per il Concorso DSGA, finalizzato all'assunzione di 2.004 figure nella Scuola. Sarà poi premura del MIUR e degli USR di riferimento pubblicare l'elenco completo delle sedi. Tale avviso perverrà, come da regolamento, quindici giorni prima del concorso. I candidati si dovranno presentare il 5 e il 6 novembre nelle sedi successivamente comunicate per effettuare le prove scritte del concorso pubblico DSGA.

Prove scritte concorso DSGA: tracce e punteggi per accedere all'orale

Le prove scritte previste dal Concorso a 2.004 posti per DSGA si terranno il 5 e il 6 novembre 2019 in tutto il territorio nazionale. Il primo test consiste in 6 quesiti ai quali il candidato dovrà dare una risposta aperta. Le materie d'esame sono esplicitate dettagliatamente nell'allegato B del decreto ministeriale in essere. La seconda prova scritta invece consiste in un caso concreto da risolvere.

Dunque, si compone di una parte teorica e una pratica. Sempre nell'allegato B sopra citato, sono elencate materie d'esame ed argomenti correlati. Si ricorda che il candidato ha a disposizione un massimo di 180 minuti per completare ciascuna prova d'esame. Per quanto riguarda la valutazione, la Commissione assegnerà per ciascuna prova scritta un maximum di 30 punti. Per poter accedere al colloquio, occorrerà avere per ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21 su 30.

Prova orale Concorso DSGA: durata e materie d'esame indicate nell'allegato B del Decreto Ministeriale

Il Ministero provvede a predisporre le tracce dei test scritti. Per tali tracce, il Ministero si avvale di uno specifico Comitato tecnico e scientifico. Prima della somministrazione dei test concorsuali, il Comitato pubblicherà sia la tabella di valutazione della prova orale che di quella scritta, identica per tutte le prove effettuate in territorio nazionale.

Tra le materie oggetto d'esame, come specificato nell'allegato B del Decreto Ministeriale, rientrano diritto civile, penale, amministrativo e costituzionale; ordinamento e gestione amministrativa, contabilità pubblica e diritto del lavoro. Per quanto concerne i quesiti per la prova orale del Concorso DSGA, la commissione li proporrà al singolo candidato dopo estrazione a sorte. Il colloquio ha una durata complessiva di circa trenta minuti.

Oltre alle materie indicate nell'allegato B, la Commissione o le sottocommissioni esaminatrici valuteranno le conoscenze informatiche. Inoltre, al candidato verrà chiesto di leggere e poi tradurre un testo in lingua inglese.