Nuovi Concorsi Pubblici per istruttore amministrativo ed agenti di polizia locale sono stati pubblicati nell'ultima Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami (n. 76 del 24 settembre 2019). Sono due i concorsi in Emilia-Romagna, indetti dalla Provincia di Ravenna per amministrativi e dal Comune di Modena per la polizia municipale. Nello stesso settore, si evidenzia un bando del Comune di Crotone. Di seguito i requisiti per partecipare e le relative scadenze.

Provincia di Ravenna: 10 posti per laureati

La Provincia di Ravenna seleziona 10 laureati per coprire le seguenti posizioni con categoria D, a tempo pieno e indeterminato:

3 posti per istruttore direttivo area amministrativa economico contabile e gestionale, con funzioni contabili, da impiegare presso il Settore risorse finanziarie, umane e reti;

per istruttore direttivo area amministrativa economico contabile e gestionale, con funzioni contabili, da impiegare presso il Settore risorse finanziarie, umane e reti; 7 posti per istruttore direttivo area amministrativa economico contabile e gestionale, con impiego presso settori diversi da assumersi nel triennio 2019-2021.

I requisiti richiesti per il bando da 3 posti sono il possesso di una delle seguenti lauree: Diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollenti (vecchio ordinamento) e Laurea Specialistica (ex decreto n.

509/99) o Laurea Magistrale (ex decreto n. 270/2004) equiparabili per il Decreto del MIUR del 9 luglio 2009; Diploma di Laurea (triennale) in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18) o in Scienze economiche (L-33). Nel caso del bando da 7 posti le classi di laurea richieste sono: Diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti (vecchio ordinamento) e Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equiparabili secondo il Decreto del MIUR del 9 luglio 2009; Diploma di Laurea (triennale) in Scienze dei servizi giuridici o Scienze giuridiche (L-14).

Si richiede inoltre la conoscenza della lingua inglese e l'uso delle applicazioni informatiche più comuni.

Per partecipare al concorso bisogna compilare i moduli scaricabili dal sito istituzionale nella sezione "Concorsi e mobilità", ed inviarli tramite raccomandata A/R all'indirizzo Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna oppure con PEC (Posta Elettronica Certificata) a provra @ cert.provincia.ra.it entro le ore 12:00 del 10 ottobre 2019. Si consiglia di prendere visione delle modalità e gli argomenti d'esame, presenti nei bandi sul sito dell'Ente.

Polizia Municipale: 25 posti a Modena

Il Comune di Modena ha prorogato le selezioni per soli esami di 25 agenti di polizia municipale, con conferimento di contratti di formazione lavoro a tempo determinato e trattamento economico nella categoria C, con otto posti riservati ai militari. Requisiti per prendere parte alla selezione sono il possesso del diploma di maturità e delle patenti di guida B, A e A2 senza limitazioni, ed un'età compresa tra i 18 e i 32 anni non compiuti alla data di scadenza del bando.

La domanda di ammissione al concorso può avvenire tramite compilazione dell'apposito modulo sul sito istituzionale, nella sezione bandi di concorso, con accesso al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oppure con l'invio dell'apposito modulo digitalizzato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata casellaistituzionale042 @ cert.comune.modena.it entro le ore 13:00 del 7 ottobre 2019.

Crotone: selezione per 15 agenti di polizia locale

Il Comune di Crotone ha invece indetto una selezione per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti di agenti di polizia locale, con trattamento economico nella categoria C a tempo indeterminato.

Oltre al possesso del diploma di scuola secondaria e della patente di guida di categoria B o superiore, si richiedono tutti i requisiti fisico-funzionali indicati dal bando e che non impediscono lo svolgimento delle mansioni utili a questa posizione.

Il modulo di partecipazione al concorso può essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente domicilio postale: Comune di Crotone - servizio risorse umane, p.zza della Resistenza - 88900 Crotone (KR), oppure digitalmente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo comune @ pec.comune.crotone.it entro e non oltre la data del 24 ottobre 2019.