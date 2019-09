Nel calendario di settembre sono presenti una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Nel corso del mese si registreranno agitazioni sindacali anche nel comparto ferroviario. Una delle proteste più attese andrà a coinvolgere il personale di Trenord in Lombardia. A proclamare l’ennesimo stop in pochi mesi è stata organizzazione ORSA Ferrovie. Lo sciopero avrà una durata di 23 ore e si svolgerà con varie modalità.

Il personale impiegato su turni giornalieri, avvicendati e non cadenzati, con presenze 7 giorni su 7, si fermeranno dalle ore 3.00 del 22 settembre alle ore 2.00 del 23 settembre. Il personale impiegato su turni giornalieri e avvicendati, con presenze 5 giorni su 7 o 6 giorni su 7, per i quali la domenica è giorno di riposo, incroceranno le braccia per l’intera prestazione lavorativa di lunedì 23 settembre.

L’organizzazione ORSA Ferrovie ha fatto sapere, che continuano ad esserci le problematiche indicate in precedenza e l’azienda Trenord prosegue con azioni unilaterali. Dopo le discussioni avvenute lo scorso mese di luglio, non vi è stato un ulteriore confronto sulle tematiche indicate dal sindacato. Peraltro si è deciso di indire un terzo sciopero ferroviario dopo quelli andati in scena nelle giornate del 7 giugno e del 14-15 luglio.

In attesa di aggiornamenti sulla protesta a Milano e in Lombardia, vi riportiamo le altre date in cui si svolgeranno agitazioni sindacali nel corso delle prossime settimane.

Calendario degli scioperi ferroviari fino a ottobre

In data 8 settembre si svolgerà la protesta del personale mobile di Trenitalia in Veneto. Avrà una durata di 8 ore (9.01-17.00). A proclamarlo sono state le principali sigle sindacali: FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, SLM-FAST e ORSA Ferrovie.

Dopo alcuni giorni di quiete, ci sarà lo stop sullo stretto di Messina da parte dei lavoratori della società Blujet, che opera per conto di RFI. La giornata da segnare sarà quella del 20 settembre. Anche in questo caso durerà 8 ore (9.01-17.00). Il 29 settembre toccherà al personale di Trenitalia a Milano. La protesta comincerà alle ore 22.00 e terminerà alle ore 5.59 del 30 settembre. Proprio l’ultimo giorno del mese, in Liguria, si svolgerà lo sciopero nella divisione passeggeri da parte del personale di Trenitalia addetto a vendita e assistenza.

Saranno 8 ore di stop (9.01-17.00).

Passando al mese successivo, invece, le date da segnare sul calendario saranno quelle del 6-7 ottobre e 11 ottobre. Nel primo caso avremo 23 ore di stop in Piemonte e Valle d’Aosta da parte del personale di Trenitalia, che incrocerà le braccia a partire dalle ore 3.01. Nel secondo caso sarà in Calabria la mobilitazione dei lavoratori di Trenitalia, ma in questo caso di 8 ore (9.01-17.00).

Infine, potrebbero esserci disagi a livello nazionale il 24 ottobre, quando da nord a sud ci attenderà lo sciopero generale delle categorie pubbliche e private. Sarà coinvolto anche il comparto ferroviario, con uno stop di 24 ore che comincerà alle ore 21.00.