L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno attivato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di alcune unità di personale professionale con la mansione di ricercatore e tecnologo, da impiegare nelle proprie strutture disposte sul territorio italiano. Domanda da presentare entro il 14 novembre.

Bando di concorso a novembre INAIL

L'INAIL ha proclamato una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'inserimento con un contratto di lavoro a tempo determinato di figure in funzione di ricercatore di III livello professionale in grado di svolgere dei servizi stabiliti dal programma ''TRUExo-realizzazione di un esoscheletro per il tronco nella riabilitazione dei soggetti affetti da mieloma multiplo'' per l'analisi funzionale del rachide e del comfort termico.

Il luogo dove si svolgerà l'incarico è presso il dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale di Monte Porzio Catone a Roma (Lazio). I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i seguenti:

laurea magistrale in ingegneria biomedica (classe LM-21);

dottorato di ricerca o esperienza triennale di ricerca ossia tecnologica e/o professionale tramite atenei o organismi qualificati e centri di ricerca pubblici e privati;

esperienza pluriennale maturata nel settore dell'indagine computerizzata del movimento umano mediante l'utilizzo di criteri optoelettronici e sensori IMU per la ricerca cinematica, di piattaforme di forza per lo studio minuzioso cinetico e di processi per l'elettromiografia di superficie bipolare (sEMG) e ad elevata densità (HDsEMG) in rapporto a persone con disabilità motoria e pazienti amputati;

eccellente conoscenza della lingua inglese;

ottime competenze del Matlab e degli applicativi informatici per la determinazione strumentale del movimento.

I concorrenti per aderire a tale bando di concorso devono stilare in carta semplice il modello di domanda allegato 1 accessibile sul sito online ufficiale ''Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro'' entro giovedì 14 novembre 2019. Le modalità di invio dell'istanza è tramite A.R. o con sistema telematico PEC all'indirizzo: dcrisorseumane @ postacert.inail.it.

Altre posizioni aperte

L'Istituto per la tecnologia delle membrane di Cosenza (Calabria) ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, per l'accoglimento a tempo determinato di risorse in qualità di tecnologo di III livello possessore dei successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento in scienze economico-aziendali, lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione, scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità;

comprensione dell'inglese e dell'italiano;

abilità informatiche.

L'Istituto di Biofisica di Palermo (Sicilia) ha promulgato una selezione, per titoli e colloquio, per l'immissione a tempo determinato di profili con il ruolo di ricercatore di II livello detentore dei corrispettivi titoli universitari e requisiti:

laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento in biologia, chimica, ingegneria biomedica, ingegneria elettronica, ingegneria informatica, fisica, matematica;

dottorato di ricerca in biologia, chimica, ingegneria, fisica, matematica;

esperienza maturata nei sistemi di neuroscienze computazionali;

padronanza della lingua inglese e italiana;

capacità informatiche.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro giovedì 14 novembre 2019.

Per valutare al meglio entrambi i bandi di concorso pubblico contattare il portale web del ''CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche''.