La Gazzetta Ufficiale ha diffuso per il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e la Stazione Zoologica ''Anton Dohrn'' bandi di concorso pubblico rivolti a ricercatori, tecnologi e collaboratori tecnici enti di ricerca, da disporre nelle sedi di lavoro situate in varie regioni e province d'Italia.

Bandi di Concorso a novembre

L'Ente italiano CREA ha indetto una selezione pubblica, per l'inserimento di varie unità di personale in funzione di ricercatore di III livello, con un contratto lavorativo a tempo determinato e da destinare presso il centro di ricerca agricoltura e ambiente di Roma (Lazio).

La domanda di partecipazione deve essere inviata con una A.R. o consegnata direttamente o inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo: aa @ pec.crea.gov.it entro domenica 10 novembre 2019. Per reperire altre informazioni consultare il portale web ufficiale del ''Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria'' seguendo il percorso > amministrazione trasparente > bandi di concorso > lavoro/formazione.

L'OGS ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per l'immissione di profili professionali in qualità di tecnologo di III livello, con un rapporto di lavoro a tempo determinato e da assegnare mediante la struttura ICAP. Possono concorrere a tale bando coloro che sono in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea acquisito in base alla norma in vigore anteriormente al D.M. 509/99 o laurea specialistica o laurea magistrale di cui al D.M. 270/04;

dottorato di ricerca;

conoscenza dell'inglese e dell'italiano;

competenze informatiche.

La domanda di ammissione può essere recapitata a mano o spedita con una A.R.

o trasmessa mediante PEC alla casella: ogs @ pec.it entro le ore 12:30 di domenica 10 novembre 2019. Per ottenere maggiori delucidazioni contattare la pagina internet ufficiale ''Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale'' nell'area > lavora con noi > concorsi.

Posizioni aperte

La Stazione Zoologica ''Anton Dohrn'' di Napoli (Campania) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accoglimento di figure qualificate con l'incarico di collaboratore tecnico enti di ricerca di IV livello, da assumere a tempo indeterminato full time e da adibire tramite l'istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine.

I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i corrispettivi:

diploma di scuola secondaria di II grado;

esperienza minima di cinque anni maturata nel settore della conduzione di infrastrutture e strumentazioni per la ricerca marina in campo.

La domanda di assunzione va presentata mediante il modulo accessibile sul sito online ufficiale della ''Stazione Zoologica ''Anton Dohrn'' di Napoli'' nella sezione > bandi di concorso > personale tecnico amministrativo > bandi attivi > entro le ore 13:00 di lunedì 11 novembre 2019.