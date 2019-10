Il Ministero della Difesa ha reso pubblico il bando di arruolamento nell'Aeronautica Militare di 800 volontari VFP1, di cui 770 posti ordinari per categorie diverse che verranno conferite dalla Forza armata e 30 posizioni per l'ambito d'impiego incursori. Il reclutamento è svolto in un unico blocco con due singolari incorporamenti per il 2020.

Bando A.M. VFP1 unico blocco 2020

Il 1° incorporamento coinvolge i primi 400 classificati nella graduatoria di merito per VFP1 ordinari, previsto per maggio 2020.

Mentre, il 2° incorporamento implica i secondi 400 classificati nella graduatoria di merito, di cui 370 collocazioni per VFP1 ordinari e 30 per la divisione incursori, stabilito per settembre 2020.

I candidati ideali hanno acquisito il diploma di scuola secondaria di I grado, devono essere maggiorenni e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età, risultare cittadini italiani, detenere il diritto di voto attivo e assenza di carichi pendenti e condanne penali.

Tuttavia, è opportuno non essere mai stati esonerati dalle amministrazioni pubbliche, non aver tenuto particolari atteggiamenti nei riguardi degli organismi democratici al punto di sospettare la mancanza di lealtà alla Costituzione repubblicana e alla sicurezza dello Stato.

Da tenere conto che il controllo dei requisiti e valutazione dei titoli di merito avverrà tra giovedì 21 novembre 2019 e martedì 18 febbraio 2020.

Invece, per quanto concerne l'invito agli accertamenti psico fisici e attitudinali si attueranno tra lunedì 9 marzo 2020 e giovedì 14 maggio 2020.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Come fare application e ammissione alla ferma prefissata di un anno

La domanda di adesione previa registrazione deve pervenire tramite il sito web istituzionale del Ministero della Difesa accessibile al link: www.difesa.it da martedì 22 ottobre a mercoledì 20 novembre 2019, per i nati dal 20 novembre 1994 al 20 novembre 2001, estremi inclusi.

Per ciascun incorporamento verranno sollecitati mediante la SVAM, per la frequentazione del percorso di formazione basilare per VFP1, i partecipanti che sono apparsi idonei ai controlli psico-fisici e attitudinali e ai test di efficienza fisica da ammettere alla ferma prefissata di un anno, a seconda della graduatoria per l'area VFP1 ordinari.

I soggetti che risultano idonei per il reparto VFP1 ordinari che hanno preso parte alla procedura di selezione per il reparto incursori e che sono stati classificati idonei ai controlli psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica tipiche per questo settore, saranno invitati presso la SVAM per la frequentazione del percorso di formazione di base per VFP1 con il 2° incorporamento (probabilmente a settembre 2020) a seconda della graduatoria dell'ambito incursori. In seguito dovranno frequentare la 1^ fase del corso basico incursori A. M. (BIAM) attraverso il 17° stormo di Furbara.

Vantaggi

Le specializzazioni e i brevetti, conseguiti nel corso del servizio militare in funzione di VFP1 nell'Aeronautica Militare, rappresentano titolo giudicabile ai sensi delle direttive in vigore di settore.

I titoli di merito, la durata dell'attività svolta, le descrizioni attinenti a quelle proprie della carriera per la quale si è effettuata l'istanza come pure le qualifiche conseguite vengono valutate utili, in base alle regolamentazioni decretate da ogni amministrazione implicata, ai fini dell'attuazione delle graduatorie per l'arruolamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare.