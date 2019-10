Sono attualmente aperte le selezioni di cortometraggi per la prossima edizione di Identity Film Festival che si terrà verso fine novembre ad Alatri, in provincia di Frosinone. Sono tuttora in corso le selezioni di ballerini e di ballerine per la realizzazione di uno spettacolo che andrà in scena a Parigi mentre i casting si terranno a breve a Roma.

Identity Film Festival

Selezioni di filmakers nell'ambito della prossima edizione di Identity Film Festival.

Si tratta, in particolare, di un concorso correlato a cortometraggi incentrati sul tema della identità. Premi di mille dollari per i vincitori delle varie sezioni (due premi Scuola per istituti di primo e di secondo grado e un premio per i giovani over 19). Il Festival si terrà ad Alatri (Frosinone) dal 20 al 27 novembre mentre gli short film in questione devono pervenire entro e non oltre il prossimo 20 ottobre.

È possibile proporre cortometraggi di durata compresa tra 3 e 10 minuti e delle seguenti 'tipologie': fiction, animazione, videoclip, documentari, docufilm. A tale proposito occorre precisare che il concetto di identità va inteso in senso alquanto ampio ovvero sul piano culturale, nel rapporto tra identità virtuale e reale, nel confronto (che a volte può divenire perfino conflitto) con la diversità, la disabilità, e altro ancora.

Il Festival, che si svolgerà presso il Liceo 'Luigi Pietrobono' di Alatri, prevede numerose proiezioni e altri eventi. Gli interessati devono far riferimento al sito web della manifestazione caricando poi il proprio short film.

Uno spettacolo internazionale

Per la realizzazione di uno spettacolo, diretto dal regista e coreografo Kamel Ouali e in stile di cabaret moderno da mettere poi in scena a Parigi, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di ballerini e di ballerine in possesso di forte tecnica, capacità nell'imparare nuove coreografie, versatilità.

Ben gradite poi abilità di tipo acrobatico. In particolare, le figure femminili devono essere alte almeno 1, 63 e quelle maschili almeno 1,73. Nell'ambito dello spettacolo si richiede la disponibilità di tutti quanti ad indossare abiti attillati (le donne anche i tacchi). Le selezioni si svolgeranno domenica 13 ottobre a Roma, presso lo IALS (Via Fracassini 60). Le ballerine dovranno presentarsi per le ore 9, i ballerini per le ore 11 con tutti i candidati che dovranno, comunque, essere disponibili a danzare fino alle ore 14.

Gli interessati sono tenuti ad inviare quanto prima la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, foto e curriculum artistico al seguente indirizzo di posta elettronica: troupe@paradiselatin.com.