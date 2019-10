Il Comune di Rimini ha indetto un concorso pubblico, volto al reclutamento di 38 unità di personale da inserire a tempo pieno nel ruolo di Istruttore (cat. C). La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro il 31 ottobre 2019.

I posti a concorso saranno così ripartiti:

20 posti presso il comune di Rimini (anno di riferimento 2020),

10 posti presto il comune di Rimini (anno di rifermento 2021),

6 posti presso il comune di Rimini (anno di riferimento 2022),

2 posti presso la provincia di Rimini (anno di riferimento 2020).

Requisiti d'accesso

Possono partecipare al concorso coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti generali d’accesso:

occorre possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione,

i cittadini non italiani devono possedere un'ottima conoscenza della lingua italiana,

hanno età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65 anni,

sono in possesso dell’idoneità fisica all’impiego per il posto al quale si riferisce il concorso,

non sono inadempienti rispetto agli obblighi di leva (per i candidati uomini nati entro il 31 dicembre 1985).

Oltre ai requisiti precedenti, elencati nel paragrafo precedente è, inoltre, necessario che il candidato risulti in possesso dei seguenti requisiti specifici: diploma di maturità e una conoscenza base della lingua inglese e dell’informatica (il possesso di tali requisiti verrà accertato durante i colloqui orali).

Modalità di presentazione domanda

Per partecipare al concorso il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione per via telematica, entro e non oltre il 31 ottobre 2019, utilizzando l’applicazione informatica accessibile sul sito del Comune di Rimini. Il sistema informatico rilascerà come ricevuta di avvenuta presentazione il numero di protocollo identificativo della domanda di concorso: il candidato dovrà stampare tramite la procedura informatica la domanda di concorso, firmarla e presentarla il giorno della prova scritta.

Inoltre, il candidato dovrà versare la quota di partecipazione di 10.00 euro sul conto corrente postale n. 552471, intestato al Comune di Rimini, Ufficio Concorsi, piazza Cavour n. 27, 47921– Rimini o tramite bonifico bancario - codice IBAN IT86 E076 0113 2000 0000 0552 471. Nella causale del pagamento occorrerà inserire il Codice del concorso (in questo caso: 2019-10), il cognome e il nome del candidato.

Prove d'esame

Il Comune di Rimini si riserva la possibilità di sottoporre i candidati una prova preselettiva nel caso in cui arrivasse un numero di domande superiore alle attese.

La prova scritta si articola in un quiz a risposta multipla, finalizzata all’accertamento delle conoscenze del candidato in materie amministrative e contabili, di materia di pubblicità e beni pubblici. Infine, i candidati ammessi alla prova orale dovranno affrontare un colloquio volto all'accertamento delle conoscenze del candidato in materia di informatica e lingua inglese: la prova d’informatica si svolgerà attraverso esemplificazioni su personal computer, mente la prova di lingua consisterà nella lettura di un brano e nella relativa traduzione e/o in un breve colloquio da tenere nella lingua stessa.