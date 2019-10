La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 01-10-2019 ha diffuso per diversi comuni d'Italia bandi di concorso pubblico per l'assunzione di vari profili professionali in qualità di insegnante scuole dell'infanzia, educatore asili-nido comunali, educatore professionale e funzionario scolastico educativo socio culturale, da disporre nelle sedi di lavoro sparse sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a ottobre

Il comune di Brescia (Lombardia) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 4 posti in funzione di insegnante scuole dell'infanzia per l'insegnamento della religione cattolica, di categoria C, da inquadrare con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time, di cui due a ventiquattro ore a settimana e due a ventuno ore settimanali. Per aderire alla selezione vengono richiesti uno dei titoli di studio di seguito riportati:

essere titolari di un contratto di lavoro flessibile presso il Comune di Brescia per l’insegnamento della religione cattolica presso le scuole dell’infanzia comunali;

aver maturato almeno 3 anni di servizio nel ruolo;

diploma triennale di scuola magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

diploma magistrale acquisito entro l'a.s. 2001/2002;

laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo per la scuola dell'infanzia;

laurea magistrale (classe LM-85bisin) in scienze della formazione primaria.

La domanda di ammissione deve essere esibita entro martedì 29 ottobre 2019.

Il comune di Cantù (Lombardia) ha proclamato un concorso pubblico, per esami, per l'immissione di figure con l'incarico di educatore/trice asili-nido comunali, di categoria C, da regolarizzare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time. Per partecipare a tale bando è necessario possedere almeno uno dei seguenti titoli di istruzione:

diploma di maturità magistrale rilasciato dall’istituto magistrale o dal liceo socio-psicopedagogico;

diploma di assistente di comunità infantile;

diploma di liceo delle scienze umane, come opzione economico-sociale;

diploma di dirigente di comunità;

diploma di liceo delle scienze sociali;

diploma tecnico sanitario dei servizi sociali;

diploma tecnico dei servizi sociali;

diploma di scienze della formazione;

laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione;

laurea triennale in scienze delle professioni sanitarie, della riabilitazione;

diploma universitario di educatore professionale;

laurea magistrale in scienze pedagogiche.

La domanda di partecipazione deve giungere entro giovedì 31 ottobre 2019.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Ulteriori ricerche in corso

Il comune di Foligno (Umbria) ha stabilito un concorso pubblico, per soli esami, per l'assegnazione a tempo indeterminato full time di 3 posizioni con il ruolo di educatore professionale per gli asili nido comunali, di categoria C. Gli aspiranti per concorrere a tale selezione devono detenere uno dei successivi titoli di studio:

diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione;

laurea magistrale in scienze pedagogiche;

diploma di laurea in pedagogia;

diploma di laurea in scienze dell'educazione;

diploma di laurea in scienze della formazione primaria;

diploma di laurea in psicologia.

La domanda di assunzione deve pervenire entro giovedì 31 ottobre 2019.

Il comune di Forlì (Emilia Romagna) ha decretato un concorso pubblico, per soli esami, per l'inserimento di 2 risorse con la mansione di funzionario scolastico educativo socio culturale, di categoria D1, da accogliere presso il servizio cultura e turismo. Per essere ammessi al suddetto procedimento selettivo viene richiesto il conseguimento di uno dei corrispettivi titoli di istruzione inerenti alla norma statale al momento in vigore: laurea triennale, magistrale, specialistica, a ciclo unico, o di vecchio ordinamento, riguardante l'area umanistica in base alla classificazione del MIUR.

È possibile inoltrare la propria candidatura entro le ore 13:00 di giovedì 31 ottobre 2019.