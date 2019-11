È online il nuovo sito realizzato dalla Funzione Pubblica del sindacato Cgil per aiutare l'utenza ad orientarsi al meglio nell'intricato mondo dei concorsi pubblici.

L'obiettivo

All'interno del sito, è possibile trovare sia test pre-selettivi nonché di autovalutazione, ma anche video lezioni, guide pratiche e tematiche e manuali d'istruzioni per l’uso.

Un'opportunità che - a detta dello stesso sindacato - rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione per tanti giovani che vogliono partecipare ai Concorsi Pubblici, uno strumento volto all'orientamento che "indichi la via maestra" verso un preciso percorso.

Un capiente contenitore, quindi, dove è possibile reperire facilmente tutte le informazioni e le istruzioni per accedere ad un concorso pubblico, al fine di accompagnare coloro che aspirano a lavorare in un qualsiasi comparto statale.

In pratica, una rete volta non solo ad informare i cittadini sul lavoro pubblico, ma anche per formarli su questo argomento tanto affascinante quanto intricato e complesso. L'accesso all'offerta formativa, sarà per larga parte gratuito con percorsi specifici e materiali utili allo svolgimento delle attività previste dalla piattaforma.

Nel futuro assai prossimo, saranno molti i nuovi dipendenti pubblici che dovranno essere accompagnate da un piano straordinario di assunzioni che prevederà circa 500 mila nuovi ingressi nel comparto statale a fronte di circa 620mila uscite per pensionamenti o diverse motivazioni.

Un fenomeno, quello dei concorsi pubblici, che fino a novembre di quest'anno ha raggiunto ben 430mila domande di partecipazione ai bandi messi in atto per la copertura circa 5mila posti di lavoro.

Nasce allora la necessità di velocizzare e rendere più semplice l'accesso a tali concorsi attraverso sistemi tecnologici ed innovativi quale strumento che incentivi e formi i futuri lavoratori dello Stato.

Ecco, quindi, la nascita della piattaforma proposta da uno dei principali sindacati italiani, ancora sperimentale ed in fase embrionale, ma che rappresenta comunque un'opportunità di orientamento e supporto all'utenza.

La stessa nasce anche in virtù della creazione di piano per il potenziamento dell'occupazione e dell’innovazione della Pubblica Amministrazione, per offrire più qualità e più servizi ai cittadini, con uno sguardo attento rivolto al rinnovo dei contratti che, con la riforma del sistema di classificazione, possano dare la giusta valorizzazione professionale e dignità salariale ai lavoratori pubblici.

Altra componente nell'ambito del settore pubblico da non sottovalutare è l'innalzamento dell'età media, arrivata a 50,6 anni rispetto ai 43,5 del lontano 2001. Inoltre, all'interno dei ministeri, l'età media è circa di 54,9 anni e 38,6 nelle Forze Armate.