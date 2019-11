In attesa dei grandi concorsi della Pubblica Amministrazione annunciati per i prossimi mesi, sono diversi i bandi che consentono già ora numerose assunzioni di personale diplomato e laureato, sia a tempo indeterminato che determinato. E’ il caso del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi economica agraria), il principale Ente di ricerca italiano che si occupa delle filiere agroalimentari e vigilato dal Mipaaf, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali. Le competenze scientifiche del Crea vanno dal settore forestale, agricolo, zootecnico, ittico, agroindustriale e nutrizionale, includendo i connessi aspetti socio-economici, e le figure professionali per le quali sono aperte le selezioni vanno dai ricercatori agli operatori tecnici.

I bandi di concorso del Crea per laureati e diplomati, requisiti e scadenza delle domande

Questi gli ultimi bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 22 e del 26 novembre e sul sito istituzionale del Crea, crea.gov.it , nella sezione lavoro/formazione e al quale vi rimandiamo per la consultazione integrale dei bandi. Di seguito elenchiamo le posizioni disponibili ed i principali requisiti richiesti per la presentazione delle domande, ricordando che, oltre al titolo di studio specificato per ogni bando, sono richiesti i requisiti normalmente previsti per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, vale a dire cittadinanza italiana o di uno Stato Ue, il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica all’impiego.