Casting ancora in corso per Detto Fatto, programma televisivo di successo in onda sulle reti Rai. A tale proposito si selezionano figure varie, soprattutto nell'ambito della moda e del cambio del proprio look. Sono inoltre in corso le selezioni per realizzare un video musicale di un cantante di musica trap con riprese da effettuarsi prossimamente a Milano.

Detto Fatto

Per il noto programma della Rai dal titolo Detto Fatto sono tuttora in corso varie selezioni. In particolare, si cercano innanzitutto appassionati di cappelli che desiderano ricevere il consiglio di esperti, così come curvy che vogliono giungere ad una sempre più adeguata valorizzazione delle proprie forme, nonché persone interessate ad avere consigli relativi agli abbinamenti tra accessori, outfit, scarpe.

Ricordiamo che i consigli possono essere comunque non solo per sè ma anche per parenti e amici. Si cercano poi persone desiderose di partecipare ai cambi di look a cura di Carla Gozzi o particolarmente interessate alla moda in genere e a ricevere consigli in tal senso o, ancora, quanti hanno da tempo un proprio stile ma si trovano a dover fare i conti con parenti, amici, partner che insistono perché lo cambino. Infine si selezionano ragazzi che vengono sistematicamente criticati per il proprio look o persone di ogni età che devono partecipare ad un evento della massima importanza ma che non sanno che cosa indossare per l'occasione.

In tutti i casi indicati, gli interessati possono far riferimento direttamente alla sezione casting del sito web della Rai, registrandosi e seguendo quindi tutte le indicazioni presenti, o inviare direttamente la propria richiesta e relativa candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: dettofatto@ rai.it. per ulteriori dettagli e restare agevolmente aggiornati consigliamo comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Rai Casting.

Un video musicale

Per la realizzazione di un video musicale di un cantante di musica trap sono in corso le selezioni per la ricerca di varie figure. Le riprese verranno poi effettuate a Milano verso la fine del prossimo mese di febbraio, nell'arco di una giornata (orientativamente dalle ore 8 alle 18). In particolare, la richiesta è indirizzata verso una ragazza di età compresa tra 18 e 20 anni, un ragazzo tra 20 e 25 anni, una donna di 30 anni, con capelli neri e ricci e statura non inferiore a 1, 75, un uomo di 40 anni, di bella presenza, con capelli brizzolati e barba folta, due donne di età compresa tra 35 e 40 anni, di bella presenza.

Per proporre la propria candidatura occorre inviare i propri dati personali e di contatto unitamente a due fotografie estremamente recenti al seguente indirizzo di posta elettronica: castingbigtrap@ gmail.com. Le selezioni si svolgeranno poi su convocazione.