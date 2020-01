Casting tuttora aperti per un video musicale di genere pop/rap che verrà girato poi nella Capitale. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di un pitch trailer (sostanzialmente un video pilota), con riprese tra Parma e dintorni, finalizzato alla possibile preparazione di un successivo film.

Un video musicale

Per la realizzazione di un interessante video di carattere musicale di genere pop/rap, le cui riprese verranno successivamente effettuate a Roma nel prossimo mese di febbraio (nella seconda o terza domenica) si ricercano attualmente due ragazzi/uomini di bell'aspetto, con presenza scenica virile e mascolina e statura non inferiore a 1,83 che, se selezionati, saranno poi tenuti a sfilare muovendosi in modo adeguato.

Occorre precisare che non è detto che siano tenuti nell'ambito delle riprese anche a ballare. Ai candidati selezionati verrà poi richiesta la disponibilità a sostenere una prova della durata orientativa di un paio di ore prima di procedere a girare il video. Gli interessati a proporsi devono inoltrare con sollecitudine la propria personale candidatura a: luvaa @libero.it, corredandola di dati personali, riferimenti di contatto, fotografie ed eventuali altri elementi utili ad una adeguata valutazione.

I casting si svolgeranno poi su convocazione.

Un pitch trailer

Selezioni in corso per la realizzazione di un pitch trailer (video pilota) in prospettiva della eventuale preparazione di un nuovo film. Si tratta sostanzialmente di un cortometraggio di produzione indipendente le cui riprese verranno successivamente effettuate tra Parma città e dintorni nelle prime settimane del mese di febbraio di quest'anno. A tale proposito si precisa che oltre alla regolare retribuzione è previsto anche il totale rimborso delle spese sostenute. In particolare, la richiesta in questione è attualmente indirizzata nei confronti delle seguenti figure: una donna di età scenica intorno a 44 anni, un ragazzo di età scenica di 17 anni, una ragazza di età scenica compresa tra 13 e 14 anni, un bambino di età scenica intorno a 7 anni.

I prossimi casting (sono iniziati in questi giorni) si svolgeranno a Milano il 13 e il 14 gennaio, esclusivamente a seguito di convocazione da parte della produzione. Gli interessati devono inviare quanto prima (nel caso di minorenni l'inoltro va effettuato a cura dei relativi genitori o dei tutori) i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie recenti e ben visibili, il proprio curriculum artistico-professionale e uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: amoreliquido.casting @gmail.com.