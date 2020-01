Casting aperti per il nuovo film di Federico Moccia e dal titolo Innamorarsi in chat. Le selezioni, per la ricerca di figure femminili, si terranno a breve a Milano Marittima. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di comparse, ruoli attoriali e figuranti speciali, per la realizzazione del film San Francesco, diretto da Josè Luis Moreno, le cui riprese verranno effettuate a Viterbo.

'Innamorarsi in chat'

Selezioni in corso per il nuovo film di Federico Moccia dal titolo Innamorarsi in chat. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata alla copertura delle seguenti figure e relativi ruoli: una studentessa modella (Giorgia), una veterinaria intensamente animalista (Angelica), la CEO di una importante casa editrice (Maria), un ingegnere meccanico che vive stabilmente sopra una piattaforma (Camilla), una affermata modella (Elvira), un'assistente stilista di un noto brand della moda (Emma).

Non sono state fornite ulteriori indicazioni. Le ragazze interessate, tutte comunque maggiorenni devono presentarsi direttamente sabato 1 febbraio a partire dalle ore 16:30 a Milano Marittima, presso il ristorante Casa Margot, e verranno valutate direttamente dal regista, che si troverà già sul posto per la presentazione di un proprio libro. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile far riferimento al seguente numero di telefono: 328/ 8644664.

'San Francesco'

Casting aperti finalizzati alla ricerca di comparse, figuranti speciali e ruoli attoriali, per la realizzazione del film dal titolo San Francesco, diretto dal regista José Luis Moreno.

In particolare, per questo film prodotto dalla Barts Srl Hq & production-Ballandi, si cercano 3.500 comparse, sia minorenni che maggiorenni, figurazioni speciali e 60 attori in grado di recitare in inglese. Si precisa che trattandosi di un film ambientato in contesto medievale non verranno ammessi alle selezioni soggetti con piercing, tatuaggi, capelli con tagli moderni, colori forti, colpi di sole o, ancora, capelli decolorati o rasati, candidati e candidate con unghie non del tutto naturali.

Le riprese verranno poi effettuate a Viterbo, a partire dalla fine del prossimo mese di marzo per protrarsi sino agli inizi di aprile. I prossimi casting si svolgeranno venerdì 31 gennaio presso la pensilina del Sacrario (Piazza Martiri d'Ungheria), a Viterbo, dalle ore 10 alle 14 e dalle 14:30 alle ore 19. Gli interessati devono presentarsi direttamente, portando la fotocopia di un proprio documento di identità, il proprio codice fiscale e il codice Iban.

I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o dal relativo tutore legale.