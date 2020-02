Casting aperti per un noto programma televisivo, in onda su La5, tutto incentrato su estetica, salute e benessere. Sono inoltre in corso le selezioni per Fringe Festival, importante manifestazione di arti e spettacolo.

Myr

Per la nuova edizione del programma televisivo dal titolo Myr, in onda su La5 e dedicato a estetica, salute e benessere, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di persone interessate a sottoporsi a vari trattamenti estetici per la cura di capelli, pelle, viso e corpo.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando una fotografia e indicando il trattamento a cui vorrebbero sottoporsi, al seguente indirizzo di posta elettronica: erika.lionetti@quadrio.tv. I soggetti ritenuti interessanti in relazione alla realizzazione del programma verranno successivamente contattati dalla produzione.

Fringe Festival

Per il Fringe Festival, manifestazione di spettacoli dal vivo e arti performative che viene organizzato sulla base delle proposte artistiche provenienti direttamente da compagnie ed artisti, sono attualmente aperte le relative selezioni.

Possono presentare la propria candidatura artisti e compagnie di tutte le nazionalità e tipologia. Gli spettacoli proposti dovranno avere carattere definitivo e una durata compresa tra 45 e 70 minuti, oltre ad essere tecnicamente semplici, idonei ad essere presentati in contesti non teatrali e di piccole dimensioni, con tempi di montaggio e successivo smontaggio che non oltrepassino i 15 minuti. Si richiede inoltre che l'esecuzione dell'attività avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

Ogni spettacolo verrà replicato per cinque giorni consecutivi dal 2 al 6 giugno 2020, orientativamente tra le ore 19:30 e le ore 22, partecipando inoltre alla serata conclusiva della manifestazione che si terrà il 7 giugno e nel corso della quale sarà proclamato lo spettacolo vincitore.

Gli artisti/compagnie riceveranno un compenso fisso complessivo di 850 euro (per le cinque serate), al lordo di eventuali tassazioni e delle spese SIAE.

L'ingresso sarà gratuito ma artisti e compagnie avranno la possibilità di chiedere al pubblico una offerta, sollevando comunque l'organizzazione da ogni tipo di responsabilità. Per quanto concerne le spese di agibilità ex-ENPALS saranno completamente a carico dell'ente che firma il contratto con l'organizzazione della manifestazione. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare il sito web del Festival, dove è possibile scaricare il relativo bando.