Sono attualmente in corso le selezioni di figuranti per la realizzazione del nuovo film diretto da J.C. Abraham De Palma e dal titolo Narcos Italia, tutto incentrato sul problema internazionale del narcotraffico. I casting si svolgeranno a fine mese a Torino. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per ruoli attoriali, maschili e femminili, per uno short film dedicato alla fase giovanile del grande regista Federico Fellini, le cui riprese verranno effettuate nei prossimi mesi a Rimini.

Narcos Italia

Per la realizzazione del film (spin off) dal titolo Narcos Italia, diretto dal regista J.C.Abraham De Palma, sono in corso le selezioni per la ricerca di quattordici figuranti. In particolare, la richiesta è indirizzata verso otto figuranti di struttura fisica muscolosa, quattro dal fisico robusto, due con il viso tatuato. I candidati selezionati avranno il ruolo di guardie del corpo dei protagonisti principali del film, che avranno il ruolo di narcotrafficanti. I casting si terranno a Torino venerdì 28 febbraio presso la sede della Film Commission Torino Piemonte (Via Cagliari, 40/42), dalle ore 10 alle ore 18.

Gli interessati a proporsi devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale e alcune fotografie (a tale proposito si consiglia di inviare una foto del viso e una a mezzo busto, unitamente a fotografie a figura intera di tipo frontale e da tutti e due i profili), al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ thepalmamovie.com, inserendo nell'oggetto il ruolo per cui ci si candida.

In sede di selezioni è opportuno portare con sé la fotocopia di un proprio documento di identità, unitamente al proprio codice fiscale e ad una propria fotografia.

Uno short film su Federico Fellini

Per realizzare un film, un cortometraggio di produzione indipendente, sull'indimenticabile regista Federico Fellini, incentrato soprattutto sulla fase adolescenziale della sua vita, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori ed attrici.

Il film verrà ambientato a Rimini e la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di ragazzi e ragazze di età compresa tra 18 e 25 anni nonché di uomini e donne tra 30 e 50 anni. Le selezioni partiranno da questo mese di febbraio, e quanti sono interessati a presentare la propria candidatura devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto e quanto ritengano utile ai fini di una adeguata valutazione, come materiale fotografico, video e curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: prod.prdf@ gmail.com. Le riprese verranno poi effettuate nei mesi di marzo e di aprile, nel riminese.