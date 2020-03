Nuove assunzioni da parte dell'azienda, leader nel settore del trasporto ferroviario che ha aperto le selezioni per diverse figure professionali da inserire nelle sedi di Milano e Saronno. In particolare, le posizioni aperte riguardano operatori tecnici e impiegati direzione lavori e coordinamento.

Nuove assunzioni in Ferrovienord

Il Gruppo Fnm, ha da qualche tempo aperto le assunzioni per varie figure professionali volte all'ampliamento del proprio organico e alla crescita di un'azienda innovativa.

Le risorse, infatti, saranno inserite in vari settore come quello infrastrutturale e quello amministrativo. Si tratta di una buona opportunità per migliaia di giovani laureati in cerca di un'occupazione che avranno la possibilità di entrare nel mondo del lavoro ed avviare un percorso professionalizzante, all'interno di un ambiente solido ed in costante crescita. Come ormai tanti sanno, il Gruppo Ferrovie Nord Milano conta più di 1.200 dipendenti operanti nel Nord Italia e continua la campagna di reclutamento volta all'inserimento di altre figure professionali.

Si ricercano operatori tecnici, i requisiti

In particolare, l'azienda è alla ricerca di operatori tecnici da inserire nella rete dati e sistemi di Saronno e si occuperanno della gestione, della manutenzione, del controllo e dello sviluppo della rete di trasmissione dati, dei sistemi di virtualizzazione e di diagnostica centralizzata. I candidati dovranno essere in possesso di una laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica.

Inoltre, si richiede anche un'età compresa fra i 25 e i 40 anni, conoscenza dei pacchetti applicativi, ottime doti relazionali e di problem solving e una conoscenza dei sistemi virtualizzazione VMware e vSphere.

Posti per impiegati direzioni lavori

Tra le Offerte di lavoro attive, anche quella riguardante la selezione di impiegati direzioni lavori e coordinamento sicurezza nei cantieri che saranno destinati alla direzione sviluppo infrastruttura, nella sede di Milano.

La principale mansione riguarda la gestione delle commesse nella realizzazione delle infrastrutture pubbliche. Per questa posizione è richiesta una laurea magistrale in Ingegneria Civile o dei Trasporti, l'abilitazione a Coordinatore della sicurezza e l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Inoltre, costituiscono requisiti essenziali anche una pregressa esperienza di almeno 2-3 anni nel medesimo ruolo, predisposizione al lavoro di squadra e idoneità fisica e psico attitudinale alla mansione. Le assunzioni saranno effettuate con contratto a tempo indeterminato. Tutti gli interessati alle assunzioni in Ferrovienord potranno inviare la propria candidatura attraverso la procedura telematica, utilizzando il portale dell'azienda.