Casting attualmente aperti per la ricerca di intrattenitori, illusionisti, attori, attrici e presentatori per un noto canale di intrattenimento di Youtube. Si cercano soggetti brillanti, simpatici e con buone capacità di comunicazione.

Sono inoltre in corso le selezioni di coreografi, ballerini, performers, pianisti di piano bar, cantanti, per attività di animazione in varie strutture nazionali ed internazionali.

Un canale Youtube

Sono aperte le selezioni per un noto e importante canale di intrattenimento Youtube, con oltre 600.000 iscritti, finalizzate alla ricerca di varie figure.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di presentatori, attori, attrici, intrattenitori ed illusionisti, tutti devono essere maggiorenni e in possesso di precedenti esperienze in ambito artistico. I candidati devono caratterizzarsi come persone brillanti e possibilmente con visi particolari. Entrando maggiormente nello specifico, verranno selezionate 10 persone che saranno poi tenute a girare ogni settimana un video tramite una buona videocamera o mediante uno smartphone con rilevanti qualità di carattere visivo.

Gli argomenti da affrontare volta a volta saranno scelte a cura della produzione anche in relazione alle singole personali esperienze. Verranno poi selezionati due illusionisti, al fine di proporre dei video della durata di circa 15 minuti. Non si richiedono abilità specifiche nel montaggio dei video dal momento che se ne occuperà direttamente la produzione. E' prevista la retribuzione per ogni video che sarà poi caricato sul canale di Youtube.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono inviare dati personali e di contatto, allegando link di rimando ai propri video, anche caricati su Youtube, che possano servire a porre in evidenza le proprie qualità artistiche, al seguente indirizzo di posta elettronica: showvideoint@ gmail.com. I candidati ritenuti interessanti in relazione alla documentazione inoltrata verranno poi contattati.

Attività di animazione

Sono inoltre attualmente in corso le selezioni di varie figure da inserire nell'ambito di attività di animazione in strutture nazionali ed internazionali, ovvero: coreografi, ballerini, cantanti, performers e pianisti di piano bar. Prevista una retribuzione mensile di 1.500 euro, unitamente a vitto ed alloggio. I candidati devono essere in possesso di simpatia, buone doti comunicative, voglia di esibirsi in pubblico, anche innanzi a grandi platee e spirito di 'squadra'. Gli interessati a proporsi sono tenuti ad inviare la propria personale candidatura a questo indirizzo di posta elettronica: hr@ flaminganimazione.it.