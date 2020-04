Nuove opportunità per persone in cerca di lavoro nella famigerata azienda Eni, la quale ha aperto recentemente nuove posizioni per figure da includere nel proprio organico. Eni S.p.A è un'azienda multinazionale, nata come ente pubblico e convertiti in società per azioni nel 1992, che è presente in sessantasei paesi con 32mila dipendenti sotto il simbolo del cane a sei zampe. La società si occupa dei settori del gas naturale, del petrolio, della chimica, della produzione e commercializzazione di energia elettrice e di energia rinnovabile

Le offerte di lavoro sono indirizzate a personale con o senza esperienza

L'azienda è alla ricerca di personale periodicamente da inglobare nell'azienda in diversi profili professionali.

Le opportunità sono per personale con o senza esperienza, a seconda della figura professionale che si aspira a ricoprire. Eni ritiene che il futuro dell’azienda nasca in un ambiente di lavoro che offra a tutti le stesse opportunità in base al merito personale, senza discriminazioni. "Le persone sono la nostra energia" è lo slogan dell'azienda, la quale propone ai propri lavoratori la sfida di trasformazione verso un mix di energie più sostenibile.

Le posizioni aperte riguardano diversi settori in molte città italiane

Le ultime posizioni aperte sul sito ufficiale dell'azienda sono le seguenti:

Junior attività di Reporting E Contabilità con sede a L'Aquila. Per questa figura è richiesto il diploma in Ragioneria o cultura equivalente e un'esperienza professionale acquisita di massimo 3 anni, preferibilmente nel settore amministrazione e/o contabilità generale.

con sede a L'Aquila. Per questa figura è richiesto il diploma in Ragioneria o cultura equivalente e un'esperienza professionale acquisita di massimo 3 anni, preferibilmente nel settore amministrazione e/o contabilità generale. Addetto Turnista Gas con sede a San Donato Milanese. Il diploma è titolo di studio richiesto per tale profilo, oltre a un'esperienza nel settore di almeno tre anni.

con sede a San Donato Milanese. Il diploma è titolo di studio richiesto per tale profilo, oltre a un'esperienza nel settore di almeno tre anni. Operatore di Impianto con sede a Mantova. Per questa opportunità lavorativa è richiesta un'esperienza nel settore inferiore ai due anni e la conoscenza dei principi di base di meccanica ed elettrotecnica, oltre che il diploma di Perito Meccanico, Elettrotecnico o titolo equivalente.

con sede a Mantova. Per questa opportunità lavorativa è richiesta un'esperienza nel settore inferiore ai due anni e la conoscenza dei principi di base di meccanica ed elettrotecnica, oltre che il diploma di Perito Meccanico, Elettrotecnico o titolo equivalente. Operatore di Impianto con sede a Ravenna. Il titolo di studio richiesto è diploma di Perito Meccanico, Elettrotecnico o titolo equivalente e, per tale posizione, non è richiesta alcuna esperienza pregressa, bensì la conoscenza dei principi di base di meccanica ed elettrotecnica e delle modalità operative e di controllo delle macchine termiche ed elettriche.

con sede a Ravenna. Il titolo di studio richiesto è diploma di Perito Meccanico, Elettrotecnico o titolo equivalente e, per tale posizione, non è richiesta alcuna esperienza pregressa, bensì la conoscenza dei principi di base di meccanica ed elettrotecnica e delle modalità operative e di controllo delle macchine termiche ed elettriche. Addetto alla Fermentazione Junior con sede a Tortona in provincia di Alessandria. Per questa posizione è richiesto semplicemente il diploma di Scuola Superiore come titolo di studio e la disponibilità al lavoro su turni.

Per informazioni sulle altre posizioni aperte e sulle mansioni in maniera dettagliata, è utile consultare la sezione 'Carriere" del sito ufficiale eni.com.