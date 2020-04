Sono tuttora in corso i casting per la ricerca di protagonisti di puntata e di concorrenti per numerosi programmi televisivi prodotti da Banijay Italia. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di attori e attrici per un programma legato a Corima e con riprese a Roma.

Banijay Italia

Sono attualmente aperte le selezioni per vari programmi televisivi della casa di produzione Banijay Italia. Tra questi possiamo menzionare innanzitutto trasmissioni come Cuochi d'Italia, per quanti ritengono di essere i miglioi cuochi della propria regione, Bake Off e la relativa versione super-giovanile Junior Bake Off, i cui concorrenti devono avere una età compresa tra 7 e 12 anni, Cortesie per gli ospiti, per quanti si sentono 'grandi' padroni di casa e organizzatori di cene memorabili.

Sono inoltre tuttora in corso anche le selezioni per la ricerca di personaggi sconosciuti e di coppie (tra 18 e 65 anni) di concorrenti per Guess My Age, condotto da Enrico Papi, ma anche per la realizzazione di un nuovo programma alquanto originale finalizzato a vedere cosa avverrebbe se per qualche tempo alcune famiglie si scambiassero i relativi coniugi. Sono poi tuttora aperti i casting per La Corrida, in onda su Rai 1, che verranno effettuati tramite l'invio del video amatoriale di una propria esibizione da parte dei cosiddetti 'dilettanti allo sbaraglio'.

Al momento attuale restano aperte anche le selezioni per un nuovo programma legato alla difficoltà di comunicare tra le persone, per il quale si cercano ambosessi maggiorenni che desiderano proporre un messaggio a qualcuno a cui magari non sono mai riusciti a far capire realmente qualcosa, o, ancora, che vogliono vendicarsi di qualcuno. Infine, sono tuttora in corso i casting per il programma Rai condotto da Caterina Balivo e dal titolo Vieni da me, alla ricerca di persone che vogliano dichiarare il proprio amore, chiedere scusa a qualcuno, raccontare una straordinaria esperienza vissuta o dimostrare di conoscere alla perfezione un importante personaggio dello spettacolo.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura per qualcuno dei programmi indicati devono far riferimento al sito web della casa di produzione, compilando gli appositi form online relativi a ciascuna trasmissione.

Corima

Casting aperti, a cura della casa di produzione Corima, per una nota trasmissione televisiva con riprese nella Capitale. Le selezioni sono finalizzate alla ricerca di attori e attrici (solo professionisti) tra 40 e 60 anni, di Sicilia, Puglia, Campania e Calabria.

Per candidarsi occorre far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: fulvia@ corima.tv, inserendo nell'oggetto la regione in cui si risiede.