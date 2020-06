A seguito dell'annuncio da parte della Conferenza delle regioni, sulla decisione di avviare gli sconti estivi il prossimo 1° agosto anziché a luglio, il presidente regionale della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti (Cidec), Salvatore Bivona, aveva manifestato contrarietà a nome dell'associazione di categoria, ma le proposte avanzate dalla stessa sono state accolte dall'assessore alle Attività produttive, Girolamo Turano.

La Cidec, infatti, aveva manifestato dissenso alla luce delle difficoltà in questo periodo molto delicato caratterizzato da una situazione economica post pandemica non facile, ma adesso si ritiene soddisfatta dagli esiti del confronto con l'assessore alle Attività produttive.

Cidec, l'intervento del presidente Bivona

Bivona, in quella circostanza, aveva chiesto all’assessore alle Attività produttive di rispettare la data di apertura tradizionale dei ribassi, prevista per il 1° luglio, in vista dell'urgenza di riattivare i consumi e le attività commerciali prima dell'inizio delle vacanze stagionali e di approfittare, altresì, del mese di luglio quale momento importantissimo per il commercio locale a seguito dell'arrivo dei turisti.

"La Cidec ringrazia l’assessore Turano per aver accolto le nostre proposte - ha affermato Bivona - che abbiamo avanzato in merito al posticipo degli sconti estivi in Sicilia, in quanto prima organizzazione di categoria che, da sempre, sollecita un dibattito sollecitata riguardo nell'interesse dei turisti, dei consumatori e dei commercianti.

Bivona (Cidec): 'Alleggerire canoni di locazione ai commercianti'

Bivona, ha poi affermato che attuare un simile provvedimento, avrebbe comportato un danno ulteriore per i commercianti, gli esercenti e le PMI, impegnati a fronteggiare una situazione senza precedenti per la quale sono necessarie misure straordinarie per la tutela e la salvaguardia del commercio locale.

Tali misure, a detta del presidente della Cidec, dovrebbero partire dal supporto governativo nazionale attraverso, ad esempio, l'alleggerimento di canoni di locazione, senza andare a scapito dei locatari.

Salvatore Bivona: 'Turano ha dimostrato grande sensibilità'

Il presidente, sottolineando e apprezzando la sensibilità dimostrata dall'assessore Turano, ha ribadito l'importanza di attuare la ripartenza delle attività commerciali e produttive all'insegna di sconti e promozioni, senza ulteriori stop e blocchi che, purtroppo, hanno già ampiamente arrecato danni ingenti a tali categorie e non solo.

“L’assessorato alle Attività produttive – ha sottolineato Bivona – ha dato un importante segnale e, adesso, tocca ai commercianti assumere comportamenti responsabili in linea con le disposizioni e le normative vigenti: dunque, no a promozioni senza controllo che anticipano ribassi, ma violano gli obblighi di legge".

Concludendo il proprio intervento, il presidente Bivona, ha chiesto all’assessore Turano un momento di riflessione per concordare, in concertazione con le associazioni di categoria, le soluzioni più adeguate per risollevare anche il destino del commercio ambulante su strada, per il quale si preannuncia una fase ancora più complessa.