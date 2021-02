Nuove assunzioni di personale in Eurospin. Il più grande discount italiano, attivo nel settore della GDO alimentare e presente in Italia da 28 anni, frequentemente avvia processi di reclutamento di figure professionali. Stando alle ultime offerte di lavoro pubblicate sul sito internet ufficiale, l'azienda è alla ricerca di risorse da inserire come addetti alle vendite e gastronomi nei punti vendita a marchio Eurospin dislocati su tutto il territorio italiano. Fra le altre candidature aperte anche quella per assistenti e vice assistenti di filiale.

Gli interessati alle posizioni aperte dal Gruppo possono inoltrare domanda di candidatura alla posizione desiderata esclusivamente online.

Accendendo al sito internet ufficiale di Eurospin è possibile consultare, nella sezione "Lavora con noi" dedicata alle carriere, l'elenco delle Offerte di lavoro attive oltre a tutti i dettagli e i requisiti necessari per accedere alle mansioni.

Ruoli e requisiti dell'addetto alle vendite

Sono tante le opportunità lavorative volte ad ampliare il retail Eurospin che conta più di 12.000 punti vendita e oltre 15.000 dipendenti. Fra queste quelle che riguardano l'assunzione di risorse nel ruolo di addetto alle vendite. Tali figure svolgeranno tutte le attività operative indirizzate ad una gestone ottimale del punto vendita. In pratica, si occuperanno della scaffalatura della merce, delle attività di incasso offrendo ai clienti la dovuta assistenza in fase di acquisto.

Eurospin ricerca candidati affidabili, seri, con spiccate doti comunicative, relazionali, capaci di lavorare in team. Nessun titolo di studio è richiesto dal Gruppo per la mansione, da svolgere su turni e nei giorni festivi, mentre precedenti esperienze in ambito GDO o nel settore alimentare saranno valutate positivamente. Si richiedono inoltre: residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro e possesso di un autoveicolo.

La selezioni di addetti alle vendite interessa i punti vendita Eurospin di Pesaro (PU), Bibbiena (AR), San Miniato (Pi), Cantù (CO), Comacchio (FE), Montalto di Castro (VT), Vieste (FG), Medesano (PR), Reggio nell'Emilia, Seravezza (LU), Forlì (FC), Rimini, Savignano sul Rubicone (FC), Macerata, Prato, Santa Teresa di Gallura (SS), Fabriano (AN), Livorno, Certaldo (FI), Agliana (PT), Scandicci (FI).

A Civitanova (MC), Senigallia e Falconara (AN), Fano (PU), San Benedetto (AP), Porto San Giorgio (FM), Marotta (PU), Loreto (AN), Cesenatico (FC), Siniscola (NU), San Teodoro e Budoni (SS), invece, si ricercano addetti vendita stagionali. La stessa posizione è disponibile per gli appartenenti alle categorie protette (L.68/69) a Vallefoglia (PU), Ancona e Perugia.

Gli addetti al banco gastronomia

Il candidato ideale è mosso da una approfondita conoscenza del prodotto e delle tipicità locali. Allo stesso tempo, gestirà il servizio al cliente, accompagnandolo con cortesia all’acquisto e garantendone la soddisfazione e la fidelizzazione. Inoltre, svolgerà le attività inerenti la vendita al banco, la preparazione dei prodotti (salumi, formaggi, etc.) rispettando gli standard HCCP per l'idonea conservazione dei prodotti.

Saranno di pertinenza degli addetti al banco gastronomia anche le operazioni di pulizia dei bancali e degli utensili da lavoro.

Gli interessati dovranno dimostrare di avere una precedente esperienza nel ruolo conseguita in altre aziende alimentari o all'interno della GDO. Ancora, nessun titolo di studio è richiesto per aver accesso alla selezione mentre passione per il fresco, precisione, serietà, disponibilità a lavorare su turni e nei festivi, residenza in zone limitrofe e l'essere automunito sono requisiti indispensabili per candidarsi al ruolo.

La ricerca di addetti al banco gastronomia è aperta dai discount Eurospin di Chiari (BS), Trento, Belluno, Oriolo Romano (VT) e Melito (NA).

Come inviare la candidatura in Eurospin

Partecipare alle selezioni Eurospin è abbastanza semplice.

Basta accedere al sito internet ufficiale del Gruppo e cliccare sulla sezione "Lavora con noi". Una volta individuata la posizione pertinente alle caratteristiche possedute, il passo successivo consiste nel caricare il proprio curriculum nel form online messo a disposizione dall'azienda. A questo punto, il sistema sarà in grado di compilare automaticamente i campi richiesti con le informazioni presenti nel curriculum allegato. Tutta la procedura di inoltro potrà essere completata solo previa registrazione al sito internet di Eurospin.