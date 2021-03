Regioni e Comuni in campo per il bonus babysitter nel tentativo di integrare le risorse delle misure del governo Draghi ritenute insufficienti. Sul territorio nazionale, infatti, stanno nascendo bonus e voucher per i genitori, spesso in smartworking, i cui figli sono alle prese con scuole chiuse e didattica a distanza. Si va dai contributi della Regione Liguria di 350 euro mensili per famiglie con Isee fino a 35.000 euro ai voucher del Friuli Venezia Giulia che ammontano a 575 euro, fino agli 8.000 euro a figlio per i professionisti e le professioniste. In Lombardia è atteso il bando che destinerà 25 milioni di euro alle famiglie mentre in Veneto si sta sperimentando il voucher "conciliazione".

E i Comuni non sono da meno: quello di Ravenna concorre con un bonus di 300 euro, Verbania alza il voucher a 400 euro.

Bandi bonus babysitter e voucher per le famiglie: dalle misure del governo Draghi ai sostegni delle Regioni

Principalmente, sono due gli interventi messi in campo dal governo Draghi per il bonus babysitter e i voucher di chi è alle prese con figli minori, Dad e smartworking. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge numero 30 del 2021 prevede la possibilità di fruire dei congedi indennizzati al 50% per i figli al di sotto dei 14 anni a favore del genitore convivente dipendente o dell'altro genitore purché non in smartworking. Il nuovo voucher babysitter, previsto dal comma 6 dell'articolo 2, dello stesso decreto prevede un bonus di 100 euro a settimana per l'acquisto di servizi di babysitting ai genitori di figli fino a 14 anni.

Al di fuori di questi interventi, Regioni e Comuni stanno mettendo a bando risorse per andare incontro alle difficoltà delle famiglie nella fase di emergenza da Coronavirus. Nella Regione Lazio è stato approvato il piano per l'infanzia, adolescenza e famiglie che prevede voucher di 800 euro per l'iscrizione ai centri estivi o attività simili per la fascia 0-3 anni (anche per servizi baby-sitting), di 500 euro per la fascia 4-5 anni, fino ad arrivare ai 300 euro dei ragazzi 12-14 anni e ai 200 per gli adolescenti dai 15 ai 19 anni.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tra le misure già attive sul territorio, il Friuli Venezia Giulia ha introdotto la Carta Famiglia, lo strumento dedicato ai nuclei familiari con minori dai 3 ai 14 anni e un contributo variabile da 150 a 575 euro a fronte di spese sostenute da giugno ad agosto 2021 per i servizi socio-educativi, di baby-sitting e sostegno alla genitorialità. Il contributo per i professionisti e le professionisti, invece, sale a 6.000 euro spendibili per figli fino a 3 anni e a 8.000 in caso di disabilità, spendibile fino al compimento degli otto anni.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della Regione, nella sezione "Politiche per la famiglia".

Bonus badanti e voucher baby-sitter: gli aiuti di Lombardia, Liguria e Umbria

Bonus badanti e babysitter sono previsti dalla Regione Liguria per un importo mensile di 350 euro destinato ai genitori di figli fino a 14 anni (o 18 in caso di disabilità) con Isee fino a 35.000 euro. Per la parte relativa ai badanti, il voucher è destinato a persone adulte o anziane disabili o non autosufficienti: anche per questo bonus l'Isee non deve superare i 35.000 euro e il voucher varia da 150 a 500 euro mensili. Fino al 30 giugno 2021 i liguri possono beneficiare anche dei bonus asili nido per abbattere i costi delle iscrizioni: il valore del voucher varia da 100 a 200 euro e l'Isee non deve superare i 20.000 euro.

Più informazioni sono reperibili in "Bonus badanti e baby sitter - seconda edizione" disponibile in "Salute e sociale" del sito ufficiale della Regione Liguria. In Lombardia è atteso per dopo Pasqua il bando "Protezione famiglia" per i nuclei con almeno un figlio minore che abbiano subito una riduzione del reddito a seguito dell'emergenza da coronavirus. Il totale dei fondi che metterà in campo la Regione ammonta a 25 milioni di euro. Proprio da oggi, 24 marzo, partono in Umbria le domande per il bonus babysitter per figli fino a 12 anni o con disabilità, con voucher da 400 euro mensili, incrementabili di 100 euro per ogni altro figlio fino a un massimo di 800 euro. Beneficiarie saranno le famiglie di lavoratori della Pubblica amministrazione, del privato o autonomi con Isee fino a 50.000 euro.

In Veneto, invece, si punta alla "conciliazione" degli impegni di vita e di lavoro. Si tratta, nello specifico, di bonus e voucher a favore di chi abbia responsabilità di cura verso minori di 14 anni o di genitori anziani o non autosufficienti. Il valore del bonus è di 200 euro al mese fino a un massimo di 10 mensilità e Isee non superiore a 40.000 euro. Maggiori dettagli sono disponibili sul nuovo portale messo a punto dalla Regione Veneto per le donne in occasione della recente festa dell'8 marzo.

Bonus dai comuni per servizi babysitter: Bologna e Ravenna

Lo strumento della conciliazione, tra i bonus babysitter, è previsto anche dal Comune di Bologna che stanzia, per la fascia 0-3 non frequentanti di strutture educative, aiuti alle famiglie.

Nel 2021 è attivo anche il servizio "Tata Bologna" che permette di beneficiare di servizi qualificati: chi assume una babysitter per almeno 24 ore settimanali e per almeno tre mesi, può chiedere un contributo di 200 euro mensili elevabili di 100 per ogni figlio in più sotto i tre anni. A Verbania i servizi di babysitting sono finanziati da voucher di 400 euro per famiglie con figli fino a 12 anni e Isee non oltre i 35.000 euro, lo stesso limite fissato da Ravenna per i servizi previsti da un bando di prossimo arrivo che prevederà un bonus di 300 euro a genitori entrambi lavoratori, sia nella Pubblica Amministrazione che nel privato, o in attività autonome.