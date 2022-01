Più soldi nei cedolini delle buste paga dei docenti per la valorizzazione, rinnovo dei contratti del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata) e dei docenti della Scuola impiegati per l'emergenza Covid, più risorse al dimensionamento e alle scuole paritarie dell'Infanzia, conferma del supporto psicologico e indennità aggiuntive agli insegnanti che devono spostarsi per raggiungere le scuole situate sulle isole minori: sono queste alcune delle novità arrivate dall'approvazione definitiva della legge di Bilancio 2022 sulla scuola di fine anno scorso.

In tutto, dalla prima Manovra di Draghi, alla scuola andranno risorse per 900 milioni di euro totali.

Rinnovo contratti docenti scuola e personale Ata per l'emergenza Covid fino al 31 marzo 2022, poi fino a giugno

La quota principale delle risorse stanziate per la scuola dal governo nella legge di Bilancio 2022 è quella relativa al rinnovo dei contratti del personale Ata e dei docenti assunti per l'emergenza Covid. Si tratta di 400 milioni di euro messi a disposizione per i contratti che erano in scadenza al 31 dicembre 2021. La proroga dei contratti avverrà fino al 31 marzo 2022, dopodiché verranno stanziate ulteriori risorse per arrivare fino alla fine delle lezioni, cioè fino a giugno prossimo.

Per le scuole paritarie dell'infanzia è in arrivo un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro per il 2022.

Scuola, bonus insegnanti nei cedolini 2022: 300 milioni per chi svolge delle funzioni in più

Nella legge di Bilancio 2022 il governo ha stanziato 300 milioni di euro per la valorizzazione degli insegnanti. Si tratta di premi che verranno distribuiti nei cedolini delle buste paga per i docenti che svolgano delle funzioni in più durante l'anno scolastico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sono previsti degli aumenti in busta paga anche per i direttori scolastici mediante l'incremento del fondo unico per la retribuzione. Gli aumenti saranno di 28,23 milioni di euro per l'anno in corso, di 45 per il prossimo anno e di 20 milioni a regime a partire dal 2024.

Scuola, dalla legge di Bilancio 2022 anche l'indennità agli insegnanti per raggiungere sedi disagiate

Per i docenti che svolgano servizio presso scuole situate nelle piccole isole, la legge di Bilancio 2022 ha stanziato tre milioni di euro. Lo scopo è quello di fornire un'indennità aggiuntiva per gli insegnanti che devono spostarsi per raggiungere sedi scolastiche più disagiate. La Manovra inoltre incrementa anche il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole. L'aumento è di 89,4 milioni di euro per l'anno in corso. Tra le altre misure si segnala lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2022 per il supporto psicologico degli studenti nelle scuole e 2 milioni di euro per la lotta al cyberbullismo.