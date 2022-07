Fra i Concorsi Pubblici attualmente aperti ve ne sono alcuni anche per i diplomati, quindi per i quali non è necessaria la laurea. I bandi sono consultabili in Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini regionali. Fra essi sono attive posizioni nell'Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato e in vari entri della Pubblica Amministrazione, con possibilità di contratto a tempo determinato oppure indeterminato.

Di seguito approfondiamo i bandi, le sedi e come partecipare.

I concorsi nei Carabinieri e in Polizia di Stato

Sono 4189 le assunzioni tramite concorso disponibili nell'Arma dei Carabinieri.

Nello specifico, 32 posti sono per chi è in possesso del patentino di bilinguismo, 2910 per i VFP1 e VFP4 e 1247 posti per tutti coloro che non abbiano superato i 26 anni di età, limite innalzato a 28 qualora si sia prestato servizio militare. La domanda va inoltrata online accedendo al sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, sezione concorsi, entro il giorno 11 agosto. Le prove previste per il Concorso Arma dei Carabinieri 2022 includono test attitudinali per idoneità psicofisica alla mansione, oltre a una prova di efficienza fisica. Inoltre ci sarà un test scritto selettivo e valutazione di titoli in possesso del candidato.

Per quanto riguarda invece il concorso pubblico indetto dalla Polizia di Stato per 98 vice ispettori, si aggiunge ai requisiti sopra citati una prova orale.

Il test scritto consiste nella stesura in un tempo massimo due sei ore di un elaborato. In questo caso, la domanda va inoltrata, sempre online, entro le ore 23.59 dell’8 agosto 2022. Infine, i 292 vice ispettori tecnici che potranno entrare nella Polizia di Stato, avranno cura di presentare la candidatura entro le ore 23.59 del 1 agosto 2022.

Concorsi in Regione Piemonte e in Veneto Lavoro

Indetto un concorso a tempo pieno e indeterminato dalla Regione Piemonte per 25 collaboratori tecnici forestali e agrari, che prenderanno servizio all'interno della giunta. Tra le prove d'esame un test scritto seguito da esame orale ed eventuale prova pre-selettiva. Domande entro e non oltre il 4 agosto 2022.

Sono invece 173 le postazioni disponibili come operatore del mercato del lavoro nel concorso che è stato bandito da Veneto Lavoro. Come per tutti gli altri concorsi menzionati, la candidatura va spedita in via telematica entro la data fissata del 1 agosto 2022.

Concorso in Asia a Napoli

Ottime opportunità per chi è in possesso della licenza media. Vi è infatti il Concorso Asia Napoli, finalizzato all'assunzione di 500 operatori ecologici che verranno impiegati a tempo pieno e indeterminato. L'esame consiste in un test scritto che verte su diverse materie, anche si cultura generale. Il termine ultimo per inoltrare la candidatura è al 27 luglio 2022.