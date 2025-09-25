Continua la campagna assunzioni di Poste Italiane che, nell’ultimo annuncio di selezione pubblicato sul sito aziendale, ricerca personale per la consegna della corrispondenza in 14 regioni italiane. La domanda per candidarsi alla posizione di portalettere dovrà essere inoltrata entro la scadenza del prossimo 28 settembre. Ai candidati non sono richieste conoscenze specialistiche.

Poste Italiane, requisiti richiesti per la posizione di portalettere

Nel dettaglio, i requisiti richiesti per partecipare alle prove di selezione per l’assunzione come portalettere di Poste Italiane sono i seguenti:

Possesso di un titolo di studio conseguito in qualsiasi indirizzo: diploma di scuola superiore (votazione di almeno 70/100) oppure laurea, anche triennale (votazione minima 102/110);

Patente B.

Nell’annuncio è specificato in modo esplicito che ai candidati non sono richieste conoscenze specialistiche.

Selezione e modalità di assunzione

Ai candidati con i requisiti corrispondenti a quanto richiesto, sarà inviata, con tempistiche variabili a seconda delle esigenze delle sedi territoriali, una mail per lo svolgimento on line di un test attitudinale. Superato questo primo step bisognerà sostenere una prova pratica di guida del mezzo utilizzato per la consegna della corrispondenza, requisito essenziale per il superamento della selezione.

In sede di prova pratica è richiesto ai candidati di produrre copia dei documenti relativi al titolo di studio posseduto.

L’ultima fase della selezione consisterà in un colloquio individuale.

Le assunzioni dei candidati che al termine delle prove di selezione saranno risultati idonei, avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato e con tempistiche e durate che potranno variare in base alle esigenze delle sedi territoriali di Poste Italiane.

Sedi di lavoro

La ricerca di portalettere di Poste Italiane attualmente aperta è rivolta alle sedi territoriali di Poste Italiane delle seguenti 78 province distribuite in 14 diverse regioni:

Valle d’Aosta : Aosta;

: Aosta; Piemonte : Asti, Cuneo, Novara, Torino, Biella, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli;

: Asti, Cuneo, Novara, Torino, Biella, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli; Lombardia : Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza-Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;

: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza-Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese; Liguria : Genova, La Spezia, Imperia, Savona;

: Genova, La Spezia, Imperia, Savona; Abruzzo : L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo:

: L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo: Lazio : Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Viterbo;

: Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Viterbo; Molise : Campobasso, Isernia;

: Campobasso, Isernia; Emilia Romagna : Bologna, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Parma, Piacenza, Reggio Emilia;

: Bologna, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Parma, Piacenza, Reggio Emilia; Marche : Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Pesaro-Urbino;

: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Pesaro-Urbino; Toscana : Firenze, Arezzo, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Pisa, Prato, Siena;

: Firenze, Arezzo, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Pisa, Prato, Siena; Trentino Alto Adige : Bolzano, Trento;

: Bolzano, Trento; Veneto : Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza; Friuli Venezia Giulia : Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste;

: Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste; Sardegna: Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Sud Sardegna.

I candidati dovranno indicare nella domanda la preferenza per una sola provincia.

Come fare domanda e scadenza

La domanda per essere assunti come portalettere di Poste Italiane dovrà essere inviata on line attraverso la sezione “Lavora con noi” del portale aziendale all’indirizzo internet “carriere.posteitaliane.it” entro la scadenza fissata alle ore 23:59 di domenica 28 settembre 2025.

