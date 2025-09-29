Ryanair, la compagnia di voli low cost che opera in Italia dal 2003, ha organizzato una serie di Recruiting Day in diverse città italiane, tra cui Roma, Bologna e Palermo, per la ricerca di personale di cabina (Cabin Crew).

Le giornate si terranno nel mese di ottobre e per partecipare sarà sufficiente registrarsi nell’apposita sezione predisposta sul sito aziendale della compagnia.

Le sedi dei Recruiting Day di Ryanair

I RecruitingDay per gli assistenti di volo Ryanair si svolgeranno nelle seguenti città:

Bari – 8 ottobre;

– 8 ottobre; Pescara – 9 ottobre;

– 9 ottobre; Palermo – 13 ottobre;

– 13 ottobre; Catania – 14 ottobre;

– 14 ottobre; Bergamo – 16 ottobre;

– 16 ottobre; Bologna – 17 ottobre;

– 17 ottobre; Roma – 21 ottobre;

– 21 ottobre; Pisa – 22 ottobre.

Requisiti richiesti

Ryanair richiede che il personale di cabina che opera sui propri voli sia in possesso dei seguenti requisiti:

Altezza minima di 157 cm e massima di 188 cm;

Possibilità di vivere e lavorare senza limitazioni negli stati dell’Unione Europea e di poter viaggiare liberamente in tutta la rete Ryanair;

Capacità di nuotare 25 metri in modo autonomo;

Avere una personalità estroversa e amichevole;

Flessibilità;

Adattabilità e disponibilità a lavorare su turni;

Passione per i viaggi;

Essere a proprio agio nello scrivere e parlare in inglese.

Non è richiesta una pregressa esperienza nel ruolo.

Come fare domanda

Per partecipare ai Recruiting Day di Ryanair bisognerà collegarsi alla sezione del sito aziendale Ryanair dedicato alla ricerca di personale, raggiungibile all’indirizzo internet “careers.ryanair.com” e selezionare la voce “Recruitment Events”. Una volta individuata la sede dell’evento di proprio interesse bisognerà cliccare su “Candidati ora” per creare un profilo personale ed inserire i propri dati. Successivamente, si riceverà una mail con le indicazioni necessarie per raggiungere la sede dell’evento.

Il ruolo degli assistenti di volo

I candidati che supereranno le selezioni parteciperanno ad un corso di formazione, retribuito con una diaria giornaliera di 28 euro, durante il quale gli aspiranti hostess e steward di Ryanair apprenderanno tutte le competenze fondamentali per lo svolgimento delle mansioni previste per il personale di cabina. Durante il corso, sono previsti esami a intervalli regolari e voli in affiancamento, col conseguimento finale del titolo di membro qualificato dell'equipaggio di cabina.

Con l’entrata in servizio a pieno titolo gli assistenti di volo lavoreranno su turni strutturati con 5 giorni di lavoro e 3 di riposo, e orari che iniziano alle 5 del mattino per il turno mattutino e terminano a mezzanotte per il turno pomeridiano.

Previsti benefits tra cui viaggi scontati illimitati verso le oltre 250 destinazioni nella rete Ryanair.