Il nuovo anno scolastico è iniziato, ma per migliaia di insegnanti italiani la Carta del Docente 2025/2026 resta solo una promessa. Mentre si attende l'avvio del concorso, a oltre un mese dall’avvio delle lezioni, la piattaforma ufficiale è ancora inattiva e i 500 euro destinati all’aggiornamento professionale non sono stati accreditati. Il bonus, introdotto nel 2015 per sostenere la formazione e l’acquisto di strumenti didattici, è oggi al centro di un caso nazionale. Il portale risulta chiuso da inizio settembre per “aggiornamenti tecnici”, ma la riapertura, prevista per fine settembre, non è ancora avvenuta.

Le ragioni del ritardo sarebbero di natura burocratica e gestionale: problemi informatici, ritardi nei trasferimenti di fondi e un decreto attuativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) che non è ancora stato pubblicato. Il risultato è un blocco totale delle attività di aggiornamento dei docenti, costretti a rinviare corsi, acquisti e iscrizioni.

Carta docente: protestano i sindacati

A rendere la situazione ancora più tesa è la protesta dei sindacati, guidata dalla Gilda degli Insegnanti, che parla di “grave disattenzione del Governo verso la scuola”. Il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana ha denunciato che "non si può parlare di innovazione e formazione se si ritardano strumenti fondamentali come la Carta del Docente".

Oltre ai docenti di ruolo, restano penalizzati anche i precari, nonostante la recente estensione del bonus ai contratti fino al 30 giugno e 31 agosto. Il paradosso è che, mentre la platea dei beneficiari aumenta, le risorse non vengono incrementate: ciò potrebbe portare a un ridimensionamento dell’importo individuale. Inoltre, molti insegnanti che hanno ottenuto il riconoscimento del bonus tramite sentenza giudiziaria attendono ancora i pagamenti, in un quadro generale di incertezza e scarsa trasparenza.

Aggiornamento professionale senza bonus?

Le conseguenze si fanno sentire sul piano pratico e simbolico. L’impossibilità di usufruire tempestivamente del bonus compromette l’aggiornamento professionale, ostacolando l’acquisto di libri, software e la partecipazione a corsi di formazione.

In un sistema scolastico che punta alla digitalizzazione e all’innovazione, l’inerzia burocratica rischia di vanificare anni di progressi. I sindacati chiedono un intervento urgente del MIM e del MEF per sbloccare la piattaforma e garantire l’erogazione immediata dei fondi. La protesta, sempre più diffusa, sottolinea un punto cruciale: senza strumenti concreti e tempestivi, parlare di valorizzazione del ruolo docente rimane solo retorica. Come ribadisce la Gilda, “gli insegnanti italiani non possono più attendere”.