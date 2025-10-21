È stato pubblicato il bando di concorso per l’arruolamento di 6.000 VFI (Volontari in Ferma prefissata Iniziale) nell’Esercito Italiano che saranno incorporati in tre blocchi da 2.000 unità ciascuno, scaglionati nell’arco del 2026.
Possono partecipare al concorso i candidati in possesso della licenza media inferiore.
Le domande per l’incorporamento del primo blocco devono essere inoltrate sul sito del Ministero della Difesa entro la scadenza del 12 novembre 2025.
Requisiti per il concorso VFI dell’Esercito Italiano
I principali requisiti per partecipare al concorso per VFI dell’Esercito Italiano sono i seguenti:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 24° anno di età;
- non essere stati condannati per delitti non colposi;
- non essere stati licenziati dall’impiego in una Pubblica Amministrazione;
- diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).
I candidati che intendono accedere ai posti previsti per incarichi specifici devono possedere anche i titoli di specializzazione indicati in appendice al bando di concorso.
Posti disponibili e date di incorporamento
I 6.000 posti disponibili sono suddivisi in 3 distinti blocchi da 2000 unità ciascuno che saranno incorporati secondo il seguente calendario indicativo:
- 1° blocco – a partire da maggio 2026;
- 2° blocco – a partire da settembre 2026;
- 3° blocco – a partire da gennaio 2027.
I 2.000 posti del 1° blocco sono così suddivisi:
- 1.522 posti per “incarico che sarà assegnato dalla Forza Armata”;
- 400 per “ordinari non specializzati”;
- 25 per incarico “Tecnico di Aeromobili di 1° livello”;
- 10 per incarico “Muratore”;
- 10 per incarico “Falegname”;
- 10 per incarico “Meccanico di mezzi e piattaforme";
- 8 per incarico “Fabbro”;
- 5 per incarico “Elettricista Infrastrutturale”
- 5 per incarico “Idraulico Infrastrutturale”;
- 5 per incarico “Esploratore equestre”.
Come fare domanda e scadenze
Le domande per partecipare al concorso per volontari VFI dell’Esercito Italiano dovranno essere inoltrate tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa, area “Concorsi Online Ministero della Difesa”.
La scadenza per l’inoltro delle domande relativo al 1° blocco è fissata al 12 novembre 2025. Per i blocchi successivi le date entro cui candidarsi sono:
- 2° blocco - dal 12 gennaio 2026 al 10 febbraio 2026;
- 3° blocco - dal 23 giugno 2026 al 23 luglio 2026.
Fasi di selezione e graduatorie
Le fasi di selezione prevedono la compilazione di una graduatoria distinta per ogni specializzazione, basata sui titoli di merito, sulle valutazioni risultanti dalle prove di efficienza fisica descritte nell’allegato G del bando e sull’accertamento dei requisiti di idoneità fisio-psico-attitudinale.