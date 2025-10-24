La Guardia di Finanza ha pubblicato il bando di concorso 2025, per titoli ed esami, per l’incorporamento di 1.985 allievi finanzieri. Il concorso è aperto a volontari VFP1 e VFP4 e a candidati civili in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Le domande dovranno essere presentate entro la scadenza del 21 novembre 2025.

Posti disponibili per il concorso allievi Guardia di Finanza 2025

Il concorso 2025 per allievi della Guardia di Finanza prevede il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri così ripartiti:

220 posti destinati al contingente di mare di cui:

a) 154 posti riservati ai volontari VFP1 e VFP4 delle Forze Armate (63 posti per l'avviamento alla specializzazione di “Motorista navale”, 60 posti per l'avviamento alla specializzazione di “Nocchiere” e 31 posti per l'avviamento alla specializzazione di “Operatore di sistema”);

b) 66 posti destinati agli altri cittadini italiani così suddivisi (27 posti per l'avviamento alla specializzazione di “Motorista navale”; 26 posti per l'avviamento alla specializzazione di “Nocchiere” e 13 posti per l'avviamento alla specializzazione di “Operatore di sistema”).

1.765 posti destinati al contingente ordinario di cui:

a) 1.561 destinati ai cittadini italiani (1.093 posti riservati ai volontari VFP1 (1 anno) e VFP4 (4 anni) delle Forze Armate e 468 posti agli altri cittadini italiani);

b) 171 posti da per la specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego”;

c) 33 posti per la specializzazione “Soccorso Alpino della Guardia di Finanza".

È consentita la partecipazione al concorso per una sola delle tipologie di posti previste.

Requisiti richiesti

Per partecipare al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Età minima 18 anni e massima di 24 anni per i candidati civili. Per i candidati provenienti dalle Forze Armate, l'età massima è di 25 anni, elevata di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato;

Possesso del diploma di istruzione superiore;

Pieno godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati licenziati da un precedente impiego presso una pubblica amministrazione;

Non aver prestato servizio civile quali obiettori di coscienza;

Non essere imputati o essere stati condannati per delitti non colposi.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata esclusivamente attraverso la procedura telematica predisposta sul portale della Guardia di Finanza, raggiungibile all’indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it" e accessibile fino alla scadenza delle ore 12:00 del 21 novembre 2025.

Percorso di selezione

I candidati in possesso dei requisiti richiesti dal concorso Guardia di Finanza 2025 dovranno affrontare un percorso di selezione che comprende:

Prova scritta di preselezione , basata su un questionario a risposta multipla su argomenti di cultura generale;

, basata su un questionario a risposta multipla su argomenti di cultura generale; Prove di efficienza fisica secondo quanto previsto dall’articolo 12 del bando di concorso;

Accertamento dell’idoneità psico-fisica;

Accertamento dell’idoneità attitudinale;

Valutazione dei titoli posseduti.

I vincitori del concorso, in base alle graduatorie risultanti dalle prove di selezione, saranno ammessi a un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica prevista.