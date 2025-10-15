Sono stati pubblicati i bandi del concorso scuola PNRR3 per l’immissione in ruolo nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Sono disponibili 58.153 posti su tutto il territorio nazionale, anche se le domande dovranno essere inoltrate su base regionale.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 29 ottobre.

Requisiti per partecipare al concorso PNRR3 nella scuola

I requisiti di accesso al concorso scuola PNRR3 variano in base all’ordine e alla tipologia di posto per cui si concorre:

Scuola primaria e dell’infanzia:

1) abilitazione ottenuta con la laurea in scienze della formazione primaria;

2) diploma magistrale abilitante o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002 e, per la scuola dell’infanzia, dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale.

Scuola secondaria:

1) laurea magistrale/specialistica, diploma AFAM di II livello coerente con le classi di concorso più abilitazione specifica;

2) laurea magistrale/specialistica, diploma AFAM di II livello più 3 anni di servizio negli ultimi 5 nelle scuole statali di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso;

ITP (Insegnante Tecnico Pratico)

1) abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso;

2) diploma previsto dalla normativa vigente.

Sostegno: specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità relativo allo specifico grado.

Posti disponibili

Il Concorso Scuola PNRR3 2025 mette a disposizione complessivamente 58.135 posti distribuiti sull’intero territorio nazionale, suddivisi per ordine e grado di scuola:

Infanzia e Primaria , posti 37.376, di cui 2.769 per il sostegno

, posti 37.376, di cui 2.769 per il sostegno Secondaria (I e II grado), posti 30.759, di cui 4.500 per il sostegno

È prevista una riserva dei posti pari al 30% in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa.

Come fare domanda

La domanda per partecipare al concorso scuola PNRR3 dovrà essere inoltrata attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo "www.inpa.gov.it". Per accedere alla compilazione dell’istanza bisognerà essere in possesso del codice personale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) ed essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è accessibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, del Ministero dell’istruzione e del merito, raggiungibile all’indirizzo "www.mim.gov.it", digitando il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Per partecipare alla procedura concorsuale è richiesto il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025.

Prove di esame

Il concorso scuola PNRR3 è basato su una prova scritta e una prova orale: