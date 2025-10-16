Poste Italiane ricerca personale in ambito logistico. Le posizioni aperte riguardano addetti allo smistamento da destinare agli impianti di smistamento dislocati in 9 province, tra cui Milano, Genova, Venezia, Firenze e Bologna.

Per candidarsi alla posizione non sono richieste conoscenze o esperienze specifiche, ma solo il possesso del diploma di scuola superiore.

Le domande potranno essere inoltrate online, con scadenza fissata al 20 ottobre.

Requisiti richiesti per gli addetti allo smistamento di Poste Italiane

Per partecipare alle selezioni per le assunzioni di addetti allo smistamento di Poste Italiane, sono richiesti i seguenti requisiti:

Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito con un voto minimo di 70/100 in qualsiasi indirizzo di studi. In alternativa, è possibile candidarsi presentando una laurea , anche triennale, conseguita con un voto minimo di 102/110 in qualsiasi specializzazione;

di scuola secondaria di secondo grado, conseguito con un voto minimo di 70/100 in qualsiasi indirizzo di studi. In alternativa, è possibile candidarsi presentando una , anche triennale, conseguita con un voto minimo di 102/110 in qualsiasi specializzazione; È richiesta la disponibilità a lavorare su turni, organizzati anche in orari notturni.

Ai candidati non è richiesto di aver maturato precedenti esperienze nel ruolo e neanche il possesso di conoscenze specialistiche.

Descrizione delle attività e sedi di lavoro disponibili

I candidati che supereranno la selezione dovranno occuparsi delle attività relative alla gestione dello smistamento, della movimentazione e dello stoccaggio della corrispondenza e dei pacchi in arrivo e in partenza, oltre che dei flussi informativi del magazzino, assicurando il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi nei seguenti centri di smistamenti di Poste Italiane:

Bologna;

Bolzano;

Brescia;

Firenze;

Genova;

Milano;

Padova;

Venezia;

Verona.

Selezione e tipo di contratto

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno contattati, in funzione delle esigenze delle singole sedi, attraverso una mail contenente le istruzioni per la somministrazione di un test di selezione.

Le assunzioni dei candidati risultati idonei avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali, sia in termini numerici che di durata, e saranno condizionate alla verifica di idoneità alla mansione da accertare con visita medica in sede aziendale.

Come fare domanda e scadenza

La domanda per candidarsi alla posizione di addetto allo smistamento dovrà essere inviata in modalità telematica attraverso la procedura predisposta sul portale di Poste Italiane dedicato alla ricerca di personale, raggiungibile all’indirizzo web “carriere.posteitaliane.it”, dove compilare il modello per l’invio della propria candidatura entro la scadenza del 20 ottobre 2025 alle ore 23:59.

In fase di compilazione della domanda i candidati potranno indicare una sola sede di preferenza tra quelle disponibili.

