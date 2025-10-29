È stato pubblicato un concorso dei Vigili del Fuoco per 52 posti come ispettori logistico gestionali. Per partecipare al bando è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La procedura concorsuale prevede una esame scritto ed uno orale, con eventuale prova di preselezione.

Le domande dovranno essere inoltrate entro la scadenza del 6 novembre 2025.

Requisiti richiesti per il concorso Vigili del Fuoco 2025

Per poter partecipare al concorso Vigili del Fuoco 2025 sono richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età massima 45 anni (per chi ha prestato servizio militare, tale limite è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, con un massimo di 3 anni);

diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da licei o istituti tecnici di qualsiasi indirizzo;

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;

non aver riportato condanne per delitti non colposi;

non essere stati espulsi dalle Forze Armate o licenziati da una Pubblica Amministrazione.

Posti disponibili e riserve

Il concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede l’incorporamento di 52 unità, con l’assegnazione delle seguenti riserve:

quindici per cento dei posti agli operatori volontari del Servizio Civile Universale;

un sesto dei posti al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti. In questo caso non sono previsti limiti di età;

dieci per cento dei posti al personale volontario dei VVF, che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e con almeno di duecento giorni di servizio;

due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze Armate.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito istituzionale dei VVF all’indirizzo “https://concorsionline.vigilfuoco.it”, entro la scadenza delle ore 24:00 del 6 novembre 2025.

In fase di domanda, il candidato dovrà scegliere lingua straniera, la cui conoscenza sarà accertata in sede di esame orale, tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Informazioni su altri concorsi pubblici possono essere reperita alla pagina dedicata al lavoro di Blasting News.

Preselezione e prove di esame

Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a dieci volte i posti messi a concorso è prevista una prova di preselezione, le cui modalità di svolgimento saranno comunicate in data 21 novembre 2025 sul Portale unico del Reclutamento www.InPA.gov.it.

Le prove di esame, alle quali saranno ammessi un numero di candidati peri a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, prevedono una prova scritta e da una prova orale.

La prova scritta consiste in un test a risposta sintetica sulle seguenti materie:

diritto costituzionale;

diritto amministrativo;

contabilità di stato.

È necessario un punteggio di almeno 21/30 per accedere alla prova orale che si baserà, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:

diritto privato;

scienza delle finanze;

ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile).

Sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato dell'uso delle più diffuse apparecchiature e applicazioni informatiche.

Supereranno la prova i candidati che conseguiranno una votazione di almeno 21/30.