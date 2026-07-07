I dati Istat elaborati da Ires Cgil Marche, diffusi il 7 luglio 2026, rivelano una situazione occupazionale critica per i giovani under 35 nelle Marche. Nel 2025, gli occupati under 35 erano circa 139 mila, il 21,4% del totale regionale. Rispetto al 2024, si è registrata una diminuzione di 7.853 occupati (–5,3%). Il tasso di occupazione per questa fascia d'età è del 48%, quello di disoccupazione del 10,8% e di inattività del 46,2%.

I dati Inps sui lavoratori dipendenti privati mostrano una forte concentrazione degli under 30 nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione (24,5%).

Negli ultimi dieci anni, il comparto ha visto un aumento di 20 mila dipendenti, di cui 10 mila under 30. Questa crescita è stata però caratterizzata da una forte precarietà: tra il 2015 e il 2025, le assunzioni di under 30 sono aumentate di oltre 34 mila unità, ma prevalentemente in contratti intermittenti (+18.586, +440,9%), stagionali (+8.368, +161,6%) e a termine (+9.411, +27,5%). Le assunzioni a tempo indeterminato sono diminuite di 5.470 unità (–16%).

Retribuzioni e precarietà giovanile

Le retribuzioni degli under 30 nelle Marche sono nettamente inferiori: la media lorda annua è di 13.023 euro, 11.007 euro (–45,8%) in meno rispetto al resto dei dipendenti regionali. Eleonora Fontana, segretaria Cgil Marche, ha commentato: "I dati analizzati impongono scelte politiche urgenti e mirate per rimettere al centro il valore del lavoro, la stabilità occupazionale e i diritti.

I giovani hanno bisogno di risposte concrete". Ha aggiunto che le recenti misure regionali per i giovani sono insufficienti se non integrate tra i vari assessorati.

Fontana ha sottolineato l'importanza di "ripensare a spazi di ascolto, per trasformare la disillusione individuale in una forza collettiva capace di incidere sulle scelte politiche ed economiche, per costruire un nuovo modello di lavoro e società". L'8 luglio sarà presentata ad Ancona una guida per il lavoro rivolta ai giovani, elaborata dal gruppo dirigente Cgil under 35.

Il ruolo di Ires Cgil Marche

Ires Cgil Marche, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della Cgil regionale, analizza le dinamiche del lavoro, dell'economia e delle condizioni sociali nelle Marche.

Fornisce supporto documentale e statistico all'azione sindacale e alle politiche pubbliche. Elaborando dati Istat e Inps, Ires Cgil Marche monitora il mercato del lavoro e individua le criticità per i lavoratori regionali, con particolare attenzione a fasce giovanili e occupazione precaria.