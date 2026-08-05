Il consigliere regionale Roberto Cifarelli ha lanciato un forte appello per la "massima responsabilità interistituzionale" in relazione alla delicata situazione che sta vivendo la CallMat di Matera. Questo intervento giunge in un frangente di particolare e crescente attenzione riguardo al futuro dell'azienda, al centro di una vertenza complessa che coinvolge direttamente un elevato numero di lavoratori e le loro famiglie. Cifarelli ha enfaticamente evidenziato l'importanza cruciale di un'azione sinergica e congiunta tra tutte le istituzioni pertinenti, al fine di affrontare con efficacia la crisi occupazionale e produttiva attualmente in corso.

Vertenza CallMat: l'appello alle istituzioni

Nello specifico, Cifarelli ha ribadito con fermezza che "serve la massima responsabilità interistituzionale" per assicurare la tutela dei lavoratori della CallMat e, parallelamente, per salvaguardare la continuità produttiva e operativa dell'azienda. Il suo accorato appello è indirizzato a tutte le componenti istituzionali, con l'esplicito invito a mettere da parte ogni logica di divisione o contrapposizione, per convergere invece in un lavoro collaborativo volto all'individuazione e all'implementazione di soluzioni concrete e durature. La vicenda della CallMat, con le sue implicazioni sociali ed economiche, è monitorata con costante attenzione anche dalle principali organizzazioni sindacali, le quali hanno già manifestato una profonda preoccupazione per le prospettive future dell'occupazione dei numerosi dipendenti coinvolti.

Contesto della vertenza e iniziative sindacali

In risposta alla persistente incertezza e alla mancanza di soluzioni concrete, la vertenza CallMat ha condotto le sigle sindacali alla proclamazione di uno sciopero per la giornata del 10 giugno, un'iniziativa che coinvolgerà attivamente i lavoratori della sede di Matera. Le organizzazioni sindacali hanno espresso con chiarezza la loro profonda inquietudine riguardo al tangibile rischio di una massiccia perdita di posti di lavoro e hanno avanzato una richiesta perentoria di un confronto urgente con le istituzioni sia a livello locale che regionale. Questa importante iniziativa sindacale si colloca all'interno di un contesto di tensione crescente, con il preciso scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti sulla stringente necessità di adottare interventi rapidi e risolutivi a salvaguardia dei livelli occupazionali.

È fondamentale sottolineare come la CallMat costituisca una realtà di primaria importanza strategica per il tessuto socio-economico del territorio di Matera, sia per il suo significativo contributo in termini occupazionali, sia per l'ampio indotto economico che essa è in grado di generare. La reiterata richiesta di responsabilità interistituzionale, formulata con insistenza dal consigliere Cifarelli, si inserisce perfettamente in questo quadro complesso, mettendo in luce l'inderogabile necessità di instaurare un dialogo costruttivo e proattivo tra tutte le parti coinvolte, al fine di delineare un percorso condiviso e sostenibile per il futuro dell'azienda e dei suoi dipendenti.