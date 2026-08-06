L’Intelligenza Artificiale nella scuola sta aprendo nuove possibilità per migliorare la progettazione didattica e rendere l’apprendimento sempre più personalizzato. Tra gli strumenti più interessanti per il mondo dell’istruzione troviamo NotebookLM, la piattaforma di Google pensata per aiutare docenti e studenti a lavorare in modo più efficace con documenti, appunti e materiali digitali.

Come funziona NotebookLM nella didattica

Un docente può caricare all’interno di un notebook digitale diversi materiali: documenti PDF, presentazioni, appunti, testi, pagine web, documenti di progetto o video.

L’intelligenza artificiale analizza queste informazioni e permette di dialogare con i contenuti attraverso domande e richieste specifiche.

Ad esempio, partendo da un capitolo di un libro di storia, NotebookLM può aiutare a creare:

una sintesi dei concetti principali;

una mappa degli argomenti;

una linea temporale degli eventi;

un glossario dei termini più importanti;

domande per una verifica;

attività di approfondimento;

materiali di ripasso per gli studenti.

Il docente mantiene sempre il controllo della progettazione, mentre l’intelligenza artificiale diventa un supporto per velocizzare alcune attività e sperimentare nuove modalità di insegnamento. Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibilità di trasformare rapidamente un insieme di materiali in una vera unità didattica.

Un insegnante può utilizzare NotebookLM per preparare una lezione chiedendo, ad esempio, di:

individuare i prerequisiti necessari per affrontare un argomento;

creare una scaletta per una spiegazione in classe;

proporre attività cooperative;

generare domande di verifica con diversi livelli di difficoltà;

semplificare un testo complesso;

suggerire collegamenti interdisciplinari.

Questa funzione può essere particolarmente utile nella didattica inclusiva, perché permette di creare materiali adattati alle diverse esigenze degli studenti, favorendo percorsi personalizzati per studenti con differenti livelli di preparazione. Una delle funzionalità più innovative è Audio Overview, che permette di trasformare i documenti in una conversazione audio simile a un podcast.

Questa modalità offre una nuova esperienza di apprendimento, utile per ripassare gli argomenti anche attraverso l’ascolto.

Lo studente può così passare da una lettura passiva del materiale a un rapporto più attivo con le informazioni, ponendo domande, chiedendo chiarimenti e approfondendo i concetti principali. L’utilizzo di NotebookLM dimostra come l’IA possa diventare un alleato della scuola, ma richiede un approccio consapevole. L’intelligenza artificiale non sostituisce il docente: la capacità educativa, la relazione con gli studenti e la scelta delle strategie didattiche rimangono centrali.

Il valore dello strumento nasce dalla collaborazione tra competenza professionale dell’insegnante e possibilità offerte dalla tecnologia.

È importante inoltre educare gli studenti a un uso critico dell’intelligenza artificiale, insegnando loro a:

verificare le informazioni;

utilizzare fonti affidabili;

comprendere i limiti degli strumenti digitali;

sviluppare autonomia e pensiero critico.

La scuola sta vivendo una fase di profonda trasformazione digitale. Strumenti come NotebookLM mostrano come l’intelligenza artificiale possa contribuire alla costruzione di ambienti di apprendimento più flessibili, inclusivi e partecipativi.