Un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita nella sua auto nelle campagne di Veglie, in provincia di Lecce. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri 31 agosto. Secondo quanto riferisce la stampa locale l'anziano era uscito da casa di mattina presto e, dopo essere salito a bordo della sua auto, una Opel Astra, ha raggiunto la campagna situata nel territorio vegliese. Dopo poco tempo però l'uomo avrebbe chiamato la moglie dicendo di sentirsi poco bene. Da lì in poi del 74enne non vi è stata più nessuna traccia, per cui i familiari hanno allertato i soccorritori.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri di Veglie, unitamente ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina.

L'uomo trovato senza vita nella sua auto

Quando ha chiamato i famigliari l'uomo ha detto soltanto poche parole, poi ha riattaccato. I suoi congiunti hanno subito capito che stava succedendo qualcosa di grave, per cui lo hanno richiamato subito dopo non ricevendo risposta. L'epilogo della vicenda è arrivato soltanto in tarda mattinata, quando i pompieri hanno trovato la Opel Astra dell'uomo. Quando i soccorritori si sono avvicinati alla vettura hanno notato l'anziano ormai senza vita. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Al momento l'autorità giudiziaria sta eseguendo i relativi accertamenti sul caso: la morte dell'uomo potrebbe essere stata causata da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri sul luogo del fatto di cronaca sembrerebbe che l'uomo stesse cercando di tornare a casa. Non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, possano conoscersi ulteriori dettagli su quanto accaduto il 31 agosto a Veglie.

L'auto sarebbe uscita anche fuori strada

L'emittente televisiva locale TeleRama informa che l'auto condotta dal 74enne sarebbe anche uscita fuori strada per poi terminare la sua corsa in un terreno adiacente la carreggiata. La salma è stata già ispezionate dal medico legale: una volta accertato il decesso per cause naturali la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto la restituzione del corpo ai famigliari.

È stata la pm Paola Guglielmi a firmare tale provvedimento.

La notizia di quanto accaduto si è sparsa in breve tempo nella piccola cittadina salentina. Sul caso si attendono quindi ulteriori riscontri da parte degli investigatori, che vogliono ricostruire esattamente gli ultimi minuti di vita della vittima.