Il Gran Premio del Canada di Formula 1 ha visto il trionfo di Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, che ha conquistato una vittoria prestigiosa sul circuito di Montreal. L'emergente talento italiano ha tagliato il traguardo davanti a Lewis Hamilton, al volante della Ferrari, che ha ottenuto un solido secondo posto. Il podio è stato completato da Max Verstappen della Red Bull, mentre la quarta posizione è andata all'altra Ferrari di Charles Leclerc. La gara è stata un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, con diversi ritiri che hanno profondamente influenzato l'esito finale.

Uno dei momenti più significativi della corsa è stato il ritiro di George Russell, compagno di squadra di Antonelli in Mercedes. Russell, che si trovava saldamente in testa alla gara, è stato costretto ad abbandonare al trentesimo giro a causa di un problema tecnico. Questo evento ha spalancato le porte al successo di Antonelli, il quale ha dimostrato grande lucidità e abilità nel gestire la pressione nella seconda metà della competizione, mantenendo il comando fino alla bandiera a scacchi. Hamilton, con la sua Ferrari, ha cercato di insidiare la leadership dell'italiano, ma ha dovuto accontentarsi della piazza d'onore, precedendo di poco Verstappen.

Dinamiche di gara e svolte inattese

La competizione è stata caratterizzata da una serie di incidenti e da strategie differenti adottate dai team, in particolare per quanto riguarda la scelta degli pneumatici.

Le vetture Mercedes hanno optato per gomme morbide, mentre i piloti McLaren hanno tentato una mossa audace con gli intermedi. Un episodio che ha subito generato tensione è stato l'incidente di Arvin Lindblad, la cui Racing Bulls si è fermata in griglia prima della partenza, rendendo necessaria una seconda procedura di avvio.

Nelle fasi iniziali, Lando Norris si è distinto, riuscendo a prendere il comando e a sorprendere entrambe le Mercedes. Tuttavia, la sua corsa è stata interrotta da un problema al cambio della sua McLaren, che lo ha costretto al ritiro. Altri piloti che non sono riusciti a completare la gara includono Oscar Piastri e Fernando Alonso, quest'ultimo fermato da un malfunzionamento al sedile della sua Aston Martin.

I numerosi ingressi della safety car virtuale hanno ulteriormente animato la corsa, offrendo ai team l'opportunità di effettuare soste ai box in momenti strategicamente vantaggiosi, rimescolando le carte in tavola.

La battaglia finale e il bilancio del GP

Nelle battute conclusive del Gran Premio del Canada, si è accesa una intensa lotta per la seconda posizione tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il pilota della Ferrari ha avuto la meglio sul rivale olandese per un margine esiguo di pochi decimi di secondo, assicurandosi un risultato importante. Il circuito di Montreal ha confermato la sua fama di tracciato imprevedibile e sfidante, dove anche il minimo errore può costare caro. Kimi Antonelli, beneficiando anche degli episodi favorevoli come i ritiri di Russell e Norris, ha saputo gestire il vantaggio accumulato con maestria, tagliando il traguardo da vincitore e consolidando la sua posizione nella classifica generale del campionato.

Tra le altre prestazioni degne di nota, Carlos Sainz ha conquistato un prezioso nono posto, portando a casa punti fondamentali per la sua squadra. Anche il quarto posto di Charles Leclerc ha rappresentato un risultato solido per la Ferrari. Il Gran Premio del Canada ha offerto uno spettacolo avvincente, mettendo in luce il talento di Antonelli, che ha dimostrato di saper cogliere ogni opportunità per affermarsi ai massimi livelli della Formula 1.