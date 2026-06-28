Si spengono i semafori e si accendono i motori, in Austria la Mercedes di George Russell vola davanti ad un super Max Verstappen che chiude secondo seguito da uno scontento Kimi Antonelli. Notte fonda invece per la Ferrari che dopo Barcellona non convince.

Dopo Melbourne, Russell vince in Austria

L'ultima gara vinta dal pilota britannico della Mercedes risale addirittura in Australia, a Marzo, ma oggi replica in un RedBull Ring orange, e non solo per il caldo, e senza troppe difficoltà. In una pista dove il motore conta e non poco, le frecce d'argento non deludono chiudendo al primo e terzo posto rispettivamente con Russell e Antonelli.

In mezzo ai due un super Max Verstappen, ritrovato dopo l'incidente durante le qualifiche. Sotto il gradino più basso del podio ritroviamo la McLaren di Oscar Piastri che chiude davanti ad uno spento Lando Norris.

La gara in sé non regala troppe emozioni, se non il doppio ritiro Cadillac nei primi 5 giri e il ritiro di Sainz al giro 25 (problemi alla batteria). La luce nel tunnel del divertimento sembra accendersi nella sfida Hamilton-Verstappen ma poco dura, causa anche delle diverse strategie. Russel nel frattempo parte bene e gestisce per tutta la gara complice anche le scelte, forse, sbagliate degli avversari.

Austria amara per le Ferrari

Con Barcellona le aspettative sulla rossa erano veramente alte, oggi invece è stato dimostrato per l'intero gran premio che la differenza di motore è tanta e si fa sentire.

Il problema rimane la differenza di cavalli sul dritto che la scuderia di Maranello non è ancora riuscita a colmare e questo è il risultato. Leclerc in difficoltà sin dalla prima curva, prova a lottare e a tenere le posizioni ma nulla può e deve accontentarsi di un magro ottavo posto, che bene non fa al pilota monegasco, prolungando la striscia di risultati negativi. Meglio va invece per Lewis Hamilton; l'inglese ci prova, lotta e tenta anche una strategia diversa andando sulle tre soste. Il gap però è troppo e il sette volte campione del mondo si arrende ad un quinto posto amaro, soprattutto dopo l'arrivo del primo aggiornamento ADUO.

La Formula 1 non si ferma e dopo questo fine settimana in Austria, ritorna subito venerdì 3 luglio e lo fa a Silverstone, terra di Lewis Hamilton che detiene il record di vittorie su questo tracciato.