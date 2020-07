Quattro soggetti già noti alle forze dell'ordine sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti nella zona del rione Traiano a Napoli. Gli agenti del commissariato San Paolo, nell'ambito di un servizio mirato a contrastare lo spaccio di droga, nella serata di martedì 14 luglio in via Marco Aurelio, quartiere Soccavo, hanno sorpreso quattro persone in un sottoscala in possesso di 23 grammi di cocaina. Le forze dell'ordine hanno inoltre posto sotto sequestro bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. I quattro arrestati, tutti napoletani, sono Ivan Sperati, Bruno Lo Prete, Emanuele Rizzo e Raffaele Cuneo, rispettivamente di 37, 54, 26 e 22 anni, tutti pregiudicati.

Due persone arrestate in un altro quartiere del capoluogo campano

Un'ulteriore operazione di polizia aveva portato all'arresto di due pusher in un altro quartiere. Nella giornata del 14 luglio, durante le ore pomeridiane, gli agenti della squadra mobile durante un sopralluogo nel quartiere Vasto, non molto distante dalla stazione di Piazza Garibaldi, avevano individuato tra via Bologna e via Palermo uno 'scambio' sospetto tra due persone, con la consegna da parte di un giovane di una somma di denaro. Entrambi sono stati fermati, lo spacciatore era in possesso di 13 involucri contenenti cannabis per un totale di 485 grammi e di un valore di 460 euro netti. Le persone arrestate in questo caso sono un nigeriano di 26 anni le cui generalità non sono state rese note e un suo connazionale, Ighovo Else, di 25 anni.

I due ragazzi, inoltre, sono già noti alle forze di polizia e anche irregolari in territorio italiano, motivazione quest'ultima per la quale erano già stati denunciati.

Tre arresti a Scampia lo scorso fine settimana

Le operazioni antidroga nei rioni Traiano e Vasto seguono di pochi giorni quella portata a compimento a Scampia dove gli agenti del locale commissariato, sabato scorso, hanno tratto in arresto tre giovani, tutti con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, i poliziotti hanno colto in flagranza di reato tre persone nei pressi degli edifici del lotto SC mentre consegnavano qualcosa a un giovane in cambio di denaro. In due sono stati prontamente fermati dagli agenti, il terzo ha tentato la fuga ma è stato bloccato nei dintorni di via Ghisleri, al termine di una colluttazione con le forze dell'ordine.

Quest'ultimo si chiama Giovanni Milano, 26 anni con precedenti penali a carico: su di lui grava anche l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli altri due arrestati hanno 19 e 20 anni, sono state diffuse solo le iniziali, rispettivamente E.D.C e M.R. Posti sotto sequestro 3 grammi di cocaina e 1 grammo di marijuana, oltre 85 euro in contanti ritenuti proventi dell'attività illecita.